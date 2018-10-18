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Kilis'te, 'zeytinyağı' şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 16:28 | Son Güncelleme

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) KİLİS'te, Valilik ve STK'ların organizasyonuyla 'Zeytinyağı şenliği' düzenledi.

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) KİLİS'te, Valilik ve STK'ların organizasyonuyla 'Zeytinyağı şenliği' düzenledi. Kilis Valiliğinin koordinesinde Kocabeyli Köyünde Organik Zeytin Üreticileri Birliğinde gerçekleştirilen şenliğe büyük ilgi gösterildi. Saygı duruşu ve istiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende konuşan Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Polat, Kilis'in zeytinin ana merkezi olduğunu ifade ederek, ?Bunu dünyaya tanıtamıyoruz. Zeytinciliği bir yere getirmemiz için hep beraber çalışmamız gerekiyor. Biz büyük marketlere mal satıyoruz. Katar?a ihracat yapıyoruz. ABD?ye yaklaşık 30 tan zeytin yağı satmak için anlaşma yaptık. İran?a da zeytin satacaktık, orada döviz kurunun artması nedeniyle bir anlaşma sağlayamadık. Kuşadası?na giden varsa görürler zeytin müzesi var. Zeytinin çıkışının ana merkezi olarak Kilis?e gösteriyor. Giden arkadaşlar görebilir, ilk ana merkezi zeytinin Kilis?tir. Ama biz buna sahiplenemiyoruz. Tanıtım yapamıyoruz dedi. Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Kilis?teki tarım alanlarının yaklaşık 4?de birinde zeytin üretimi yapıldığını ifade ederek, ?Zeytinin kıymetini hepimiz bilmeliyiz. Süreç içerisinde zeytinimiz biraz karıştırılmış, gemlik ve ayvalık zeytini ekilmiştir. Ancak benim buradan çiftçilere, çok önemli bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bundan sonra yapacağınız bahçelere, Kilis?in mutlaka yerli zeytinin olan Kilis yağlığını tercih edin. Neden derseniz Kilis yağlığı bu yöreye adapte olmuştur. Yağ oranı yüksek, yağ oranı kaliteli, bunları göz önüne aldığımızda Kilis yağlık zeytininin öneminin devam etmesi için Kilis yağlık zeytin bahçesi kurmanızı önemli tavsiye ediyorum diye konuştu. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan da şenlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, Her sene daha katılımlı, daha etkin, bu tür faaliyetleri yaparak, ilimizin kıymetli ürünlerini dünya çapındaki ürünlerini tanıtmaya devam edeceğiz. Çiftçimiz gerçekten kendisine anlatılan şeylerin değerini bilecek, uygulayacak ehliyete istektedir. Çiftçiyle diyaloga geçen tarım müdürlüğü, üniversite birlikler, ajanslar çiftçimizin anladığı dilden uygulayabileceği tarzda onlara katkı vermelidir. Yardımcı olmalı bunu da istikrarlı biçimde yapmalıdır. Bizim bu ürünün değerini bilmemiz yetmiyor, bütün dünyaya bu değeri aktarmamız gerekiyor dedi. Halk oyunları gösterisinden sonra proje kapsında dağıtılacak teknik malzemelerin sertifikaları verildi ve Zeytin hasadı çeşitli ülkelerden vatandaşların katılımıyla Vali Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkan Vekili Ahmet Polat ile protokol üyeleri tarafından yapıldı.

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