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  4. Kilis'te10 kaçak göçmen yakalandı

Kilis'te10 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 12:12 | Son Güncelleme

KİLİS'te, polis tarafından minibüste, yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri belirlenen 10 Suriyeli yakalandı.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te, polis tarafından minibüste, yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri belirlenen 10 Suriyeli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde Suriye uyruklu Z.İ. yönetimindeki minibüsü durdurdu. Minibüste, Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollarla girdikleri belirlenen A.E.M., M.E.İ., M.A.İ., H.E.T., R.E.M., A.E.M., E.E., H.E.M., E.A.İ. ve M.A.İ. yakalandı. 10 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edilirken, sürücü Z.İ. adliyeye sevk edildi.

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