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Kilis’teki 23 Nisan kutlamalarında Suriyeli çocuklar da yer aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 11:24 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kilis’te Suriyeli ve Türk çocukların ortak düzenlediği etkinliklerle kutlandı.İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt tarafından Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan program, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel etkinliklerle Nihat Başoğlu Ortaokulunda devam etti.

Kilis’teki 23 Nisan kutlamalarında Suriyeli çocuklar da yer aldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kilis’te Suriyeli ve Türk çocukların ortak düzenlediği etkinliklerle kutlandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt tarafından Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan program, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel etkinliklerle Nihat Başoğlu Ortaokulunda devam etti. Etkinliğe Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Abdi Bulut, daire amir ve müdürleri ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Vali Soytürk ile Belediye Başkanı Bulut, öğrencilerin bayramını kutladı.
Günü anlam ve önemini belirten konuşmalardan sonra Suriyeli ve Türk öğrenciler 23 Nisan gösterisi sundu. Şiirlerin okunmasından sonra dereceye giren çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Basketbol temalı dans gösterisi ile program sona erdi.

Kilis’teki 23 Nisan kutlamalarında Suriyeli çocuklar da yer aldı

Kilis’teki 23 Nisan kutlamalarında Suriyeli çocuklar da yer aldı

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