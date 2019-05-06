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Kilis'teki konteyner kentte ilk sahur

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 01:15 | Son Güncelleme

Kilis'teki konteyner kentte ilk sahur

KİLİS (AA) - Kilis'teki Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'nde kalan Suriyeliler ilk sahurunu yaptı.

Yaklaşık 8 yıldır konteyner kentte yaşamlarını sürdüren Suriyeliler, ramazanın ilk sahuruna dualarla uyandı. Akşam saatlerinde yapılan alışverişin ardından sofraları hazırlayan Suriyeli kadınlar, eşleri ve çocuklarıyla yemeklerini yedi.

Suriyeli Fatma Nasır, ramazanın tüm dünyaya barış getirmesini diledi.

Yaklaşık 5 yıldır Türkiye'de huzur içinde yaşadıklarını ancak ülkesini ve geride kalan akrabalarını çok özlediğini anlatan Nasır, "İnşallah savaş biter ve çocuklarımla birlikte Suriye'ye döner sonraki ramazanları kendi ülkemizde ailemiz ve yakınlarımızla birlikte geçiririz. İnşallah bir gün savaş biter Suriye'ye dönersek biz de Türk halkını misafir ederiz." diye konuştu.

Türkiye'de oldukları süre içinde hiç bir zorlukla karşılaşmadıklarını belirten Nasır, kendilerine sağlanan kolaylıklardan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini ifade etti.

Rami Hilal de yaklaşık 5 yıl önce savaşın şiddetini artırması sonucu çocukları ve eşini de alarak İdlib'den Türkiye'ye gelmeye karar verdiklerini söyledi.

Türkiye sınırına geldiklerinde Türk askerleri tarafından alınarak kampa yerleştirildiklerini aktaran Hilal, "Burada bize çok iyi baktılar. Çok şükür her şey yolunda. İnşallah savaş biter ülkemize döner bundan sonraki ramazanları orada geçiririz. En büyük temennimiz Türk askeri bölgemizi tamamen terörden temizler ve tekrar döneriz." dedi.

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