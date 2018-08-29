KİLİS (AA) - Kilis'te bazı alanlardaki "özel güvenlik bölgesi" uygulamasının uzatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek amacıyla bazı alanların özel güvenlik bölgesi ilan edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu gereğince Kemal Yanık, Darmık-Çerçili, Darmık-Hilaltepe, Şerif Kaya, Mehmet Yaylacı, Afrin-Şimşek, Yüksektepe-Öncüpınar, Öncüpınar İnanlı ve Yalçın Nane-Ermiş, Şehit Mehmet, Çobanbey Alsancak Şehit Yusuf hudut karakolları bölgesi ile Hilaltepe-Saatli-İlhami Hardal bölgesindeki "özel güvenlik bölgesi" uygulamasının, 11 Eylül saat 17.00'ye kadar uzatıldığı belirtildi.

