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Kilis’teki roketli saldırılarda ölenlerin yakınları şehitlik unvanı istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 09:21 | Son Güncelleme

Suriye’den Kilis’e terör örgütü DEAŞ, PKK/PYD/YPG tarafından yapılan saldırılarda hayatını kaybeden 27 kişinin yakınları sivil şehit unvanı istiyor.2016-2019 yılları arasında terör örgütü DEAŞ, PKK/PYD/YPG tarafından Suriye’den Kilis kent merkezine atılan roketler sonucu 27 kişi kaybederken, 150’ye yakın kişi de yaralandı.

Kilis’teki roketli saldırılarda ölenlerin yakınları şehitlik unvanı istiyor

Suriye’den Kilis’e terör örgütü DEAŞ, PKK/PYD/YPG tarafından yapılan saldırılarda hayatını kaybeden 27 kişinin yakınları sivil şehit unvanı istiyor.
2016-2019 yılları arasında terör örgütü DEAŞ, PKK/PYD/YPG tarafından Suriye’den Kilis kent merkezine atılan roketler sonucu 27 kişi kaybederken, 150’ye yakın kişi de yaralandı. Roketli saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınları sivil şehit sayılmasını istiyor.
Roketli saldırıda annesini kaybeden Kilis Sivil Şehit Gazi Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Demir, 2016-2019 arasında Suriye’den DEAŞ, PKK/PYD/YPG tarafından saldırı düzenlendiğini ifade ederek, “Biz devletimizinden şehitlik unvanı verilmesini talep ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan destek bekliyoruz. Tek umudumuz cumhurbaşkanımız, evladını, kaybeden babanın acısını gerçekten bilir. Annesini kaybeden bir evladın acısını bilir, cumhurbaşkanımız, kendisi de annesini kaybetti. Ben 3 yıl önce annemizin acısını yaşadım. Evimize füze düşmesi sonucu annem kollarımda hayatını kaybederek, şehit oldu. Tek isteğimiz ve talebimiz geride kalanlarına, acılarını, dindirtecek olan şehitlik verilmesini istiyoruz” dedi.
Roketli saldırıda oğlunu kaybeden Selahattin Arslan, 23 Nisan 2016 tarihinde çocuk bayramında 14 yaşındaki oğlunu kaybettiğini ifade ederek, “DEAŞ’ın hain saldırısı sonucu ben çocuğumu kaybettim. O zamanın şartlarında terörden zarar gören vatandaşlar statüsüne alındık. Bu zamana kadar Kilis’te hiçbir terör eylemi olmamıştır. Kilis halkı hiçbir zaman terör eylemi içerisinde olmamıştır. Biz terörden zarar gören vatandaş statüsüne alındık. Biz sürekli dile getirdik, Kilis’te terör yok. Kilis’e bir saldırı oldu, Suriye topraklarından bizim çocuğumuz Allah katında şehittir. Devletimizin yanında da şehit sayılmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımızdan tek talebimiz budur. Benim çocuğum cumhurbaşkanımızın hayranı biriydi. Kullandığı bilgisayarının şifresi Recep Tayyip Erdoğan’dı, bu kadar ki hayrandı, oğlum kendisini çok severdi. İnşallah Kilis’imize ziyarette bulunduklarında kendileriyle hasbıhal etmek istiyoruz. Sorunlarımızı dile getirmek istiyoruz” dedi.
Babası roketli saldırıda kaybeden Mehmet Sercan Kaçan da 2016 nisan ayında saldırı sonucu babasını kaybettiğini ifade ederek, “Ben babamın mezarına şehitlik yazılmasını ve şehitlik statüsünün verilmesini istiyorum, devlet büyüklerimizden, bana baban neden öldü diye sorulduğunda şehit oldu demek istiyorum. Devletimizden şehitlik unvanı verilmesini istiyorum” dedi.
Eşini roketli saldırıda kaybeden Şükriye Tülay Kaçan ise, “2016 yılından beri mücadele ediyoruz. Benim eşim kalp krizi veya trafik kazası sonucu hayatını kaybetmedi. Terör örgütü DEAŞ’ın Suriye’den attığı roket sonucu şehit düştü. Yani terör saldırısında şehit düştü. Ben eşimin mezarını yaptırmıyorum. Eşimin mezar taşına ne yazdıracağım. Şehit mi sivil mi? Ben eşimin mezar taşını yaptırdığımda şehit yazılmasını istiyorum. Baş ucunda da al bayrağımızın asılmasını istiyorum. Cumhurbaşkanımızdan bunu canı gönülden istiyorum” diye konuştu.

Kilis’teki roketli saldırılarda ölenlerin yakınları şehitlik unvanı istiyor

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