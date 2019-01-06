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Kilis'teki sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 11:48 | Son Güncelleme

Çalkaya köyünde evleri su altında kalan 5 aileye İHH İnsani Yardım Vakfı destekte bulundu

KİLİS (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kilis merkeze bağlı Çalkaya köyünde 19 Aralık'taki sağanak nedeniyle evlerini su basan 5 aileye yardım elini uzattı.

Vakfın Kilis basın sorumlusu Ali İmran Durman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çalkaya köyünde sağanak nedeniyle yaşanan su baskınlarında bazı vatandaşların evlerinde zarar oluştuğunu anımsattı.

Köy muhtarı ve öğretmenin, mağdur ailelere destek olunması için kendilerine ulaştığını anlatan Durman, "Biz de köye gelerek 5 mağdur aileye birtakım yardımlarda bulunduk. Halı, battaniye, yatak ve gıda kolisi getirerek yaralarını bir nebze olsun kapatmaya çalıştık. İHH olarak her şekilde insanlara yardım etmeye devam edeceğiz." dedi.

Vatandaşlardan Mustafa Can da annesinin ve kendi evinin, eşyalarının zarar gördüğünü dile getirerek, "Muhtarımız çok yardımcı oldu. Yardımlarından dolayı çok memnunuz. Devletimize ve milletimize teşekkür ederim." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ev İHH Kilis mağdur vatandaş sağanak

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