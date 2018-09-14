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Kilis'ten Hatay'a obüs sevkiyatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 11:44 | Son Güncelleme

KİLİS'ten, Suriye'nin İdlib kentine Hatay'a obüs sevkiyatı yapıldı.

Kilis'ten Hatay'a obüs sevkiyatı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'ten, Suriye'nin İdlib kentine Hatay'a obüs sevkiyatı yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib kentine komşu Hatay sınırına askeri sevkiyat bugün de devam etti. Kilis'in Öncüpınar bölgesinden çekicilere yüklenen obüs topları, güvenlik önlemleri eşliğinde Hatay'a sevk edildi.

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Kilis'ten Hatay'a obüs sevkiyatıKilis'ten Hatay'a obüs sevkiyatıKilis'ten Hatay'a obüs sevkiyatıKilis'ten Hatay'a obüs sevkiyatı

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