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Kilis'ten Hatay'a obüs sevkiyatı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 14:38 | Son Güncelleme

SEVKİYAT SÜRÜYOR Kilis'in Elbeyli ilçesindeki birliklerden, Hatay'a askeri sevkiyat öğleden sonra da devam etti.

Kilis'ten Hatay'a obüs sevkiyatı (2)

SEVKİYAT SÜRÜYOR
Kilis'in Elbeyli ilçesindeki birliklerden, Hatay'a askeri sevkiyat öğleden sonra da devam etti. Elbeyli üs bölgesinden çıkan askeri araçlar, güvenlik önlemleri eşliğinde Hatay'ın Hassa ilçesi yönüne ilerledi.
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Kilis'ten Hatay'a obüs sevkiyatı (2)Kilis'ten Hatay'a obüs sevkiyatı (2)

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