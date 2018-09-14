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Kilis'ten Hatay'a obüs sevkiyatı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 23:59 | Son Güncelleme

SEVKİYAT GECE DE SÜRDÜ Kilis'teki birliklerden, Hatay'a gündüz yapılan askeri sevkiyat, gece de devam etti.

SEVKİYAT GECE DE SÜRDÜ

Kilis'teki birliklerden, Hatay'a gündüz yapılan askeri sevkiyat, gece de devam etti. Askeri araçlar, güvenlik önlemleri eşliğinde Hatay yönüne ilerledi.

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Kilis'ten Hatay'a obüs sevkiyatı (3)Kilis'ten Hatay'a obüs sevkiyatı (3)
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