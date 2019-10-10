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Kilis’ten Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı sevkıyatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 17:20 | Son Güncelleme

Kilis’ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı (ZMA) sevkıyatı yapıldı.Hatay’dan yola çıkan ZMA’lar, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis’e geldi.

Kilis’ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı (ZMA) sevkıyatı yapıldı.
Hatay’dan yola çıkan ZMA’lar, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis’e geldi. Polis ve jandarmanın eşliğinde askeri tırlara yüklenen ZMA’lar Kilis üzerinden Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı’na gitti. Araçların Suriye’nin Münbiç bölgesine hareket edeceği öğrenilirken, Kilis’te sınır hattında yoğunluk yaşanıyor. Sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

Kilis’ten Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı sevkıyatı

Kilis’ten Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı sevkıyatı

Kilis’ten Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı sevkıyatı

Kilis’ten Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı sevkıyatı

Kilis’ten Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı sevkıyatı

Kilis’ten Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı sevkıyatı

Kilis’ten Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı sevkıyatı

Kilis’ten Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı sevkıyatı

Kilis’ten Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı sevkıyatı

Kilis’ten Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı sevkıyatı

Kilis’ten Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı sevkıyatı

Kilis’ten Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı sevkıyatı

Kilis’ten Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı sevkıyatı

Kilis’ten Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı sevkıyatı

Kilis’ten Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı sevkıyatı
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