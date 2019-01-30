Kilis’ten Münbiç’e tank sevkiyatı

Kilis’ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine tank sevkiyatı yapıldı.
Akşam saatlerinde Hatay istikametinden gelen tanklar, Kilis’e ulaştı. Askeri tırların üzerine yüklenen tanklar, Kilis üzerinden Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı’na gitti. Tanklar, Suriye’nin Münbiç bölgesine hareket etti. Kilis’te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.
Rüşvet skandalı! Parayı alırken yakalandı
Üroloji merkezinde feci son!
Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!
İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum