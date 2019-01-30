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Kilis’ten Münbiç’e tank sevkiyatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 09:41 | Son Güncelleme

Kilis’ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine tank sevkiyatı yapıldı.Akşam saatlerinde Hatay istikametinden gelen tanklar, Kilis’e ulaştı.

Kilis’ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine tank sevkiyatı yapıldı.
Akşam saatlerinde Hatay istikametinden gelen tanklar, Kilis’e ulaştı. Askeri tırların üzerine yüklenen tanklar, Kilis üzerinden Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı’na gitti. Tanklar, Suriye’nin Münbiç bölgesine hareket etti. Kilis’te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

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