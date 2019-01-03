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Kilis’ten Şanlıurfa'ya askeri sevkiyat

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 14:00 | Son Güncelleme

KİLİS'in Elbeyli ilçesinde konuşlu olan tank ve zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı.

Kilis’ten Şanlıurfa'ya askeri sevkiyat

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'in Elbeyli ilçesinde konuşlu olan tank ve zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı.
Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ve Elbeyli'de konuşlandırılan tank ile zırhlı araçlardan oluşan konvoy Suriye sınırında konuşlandırılmak üzere yola çıktı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoyun Şanlıurfa'ya gideceği öğrenildi.
Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatlar devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Kilis’ten Şanlıurfa'ya askeri sevkiyatKilis’ten Şanlıurfa'ya askeri sevkiyatKilis’ten Şanlıurfa'ya askeri sevkiyatKilis’ten Şanlıurfa'ya askeri sevkiyat

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