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KİLİS’TEN ŞANLIURFA'YA ASKERİ SEVKİYAT

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 14:31 | Son Güncelleme

KİLİS'in Elbeyli ilçesinde konuşlu olan tank ve zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ve Elbeyli'de konuşlandırılan tank ile zırhlı araçlardan oluşan konvoy Suriye sınırında konuşlandırılmak üzere yola çıktı.

KİLİS'in Elbeyli ilçesinde konuşlu olan tank ve zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ve Elbeyli'de konuşlandırılan tank ile zırhlı araçlardan oluşan konvoy Suriye sınırında konuşlandırılmak üzere yola çıktı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoyun Şanlıurfa'ya gideceği öğrenildi.
Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatlar devam ediyor.

Görüntü Dökümü
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- Askeri koncoyun gelişi
- Konvoyun seyir etmesi
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU:152MB

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