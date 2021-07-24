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  4. 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de araç kuyruğu 15 kilometreyi buldu

'Kilit kavşak' Kırıkkale'de araç kuyruğu 15 kilometreyi buldu

24.07.2021 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak' Kırıkkale'de, yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

'Kilit kavşak' Kırıkkale'de araç kuyruğu 15 kilometreyi buldu

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla milyonlarca vatandaş, memleketlerinden ve tatil bölgelerinden geri dönüş için yeniden yollara akın etti. Dün öğlen saatlerinden itibaren başlayan trafik, gece saatlerine kadar sürdü. Geri dönüş yolunda vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı 'kilit kavşak' Kırıkkale'de trafiğe takıldı. Ankara-Samsun D-200 kara yolunda zaman zaman durma noktasına gelen araçlar güçlükle ilerleyebildi. Yaklaşık 15 kilometreyi bulan araç yoğunluğu ise ise 'drone' ile havadan görüntülendi.

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İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalıştı. Araçların akışı sağlanması için de bazı kavşaklar da trafiğe kapatıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Kırıkkale
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