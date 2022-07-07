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'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram trafiği! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

07.07.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatili öncesinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araç yoğunluğunun yaşandığı yolda zaman zaman kazalar da meydana geldi. Polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için yoğun çaba sarf etti.

'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram trafiği! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kırıkkale'de, 43 şehrin geçiş noktasında yer alan Ankara-Kırıkkale yolunda bayram tatiline çıkanlar yoğunluk oluşturdu. Öğle saatlerine doğru yoğunluk daha da arttı, uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda zaman zaman kazalar da meydana geldi.

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Polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için kavşakların bazılarını dönüşlere kapattı. Ayrıca, ekip araçlarının üzerindeki elektronik tabelalarda, sürücüleri emniyet şeridi ihlali yapmamaları yönünde uyarıcı yazılar yer aldı.

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(DHA)

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Kırıkkale
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