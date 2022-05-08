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  4. 'Kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu! 43 ilin geçiş noktasında bulunuyor

'Kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu! 43 ilin geçiş noktasında bulunuyor

08.05.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı tatilinden dönenlerin dönüş yolculuğu sürüyor. 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

'Kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu! 43 ilin geçiş noktasında bulunuyor

Ramazan Bayramı tatilini uzatarak yaşadıkları yerlere dönmek için yola çıkanlar, 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale’de trafik yoğunluğu oluşturdu.

43 İLİN GEÇİŞ NOKTASINDA BULUNUYOR

Türkiye’nin en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından "kilit kavşak" Kırıkkale’de, tatilcilerin dönüşü sebebiyle zaman zaman akıcı yoğunluk yaşanıyor. Ramazan Bayramı tatilini uzatan vatandaşlar, 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğuna neden oldu. Özellikle Ankara-Samsun D-200 karayolundaki bazı bölgelerde yaşanan yoğunluk sebebiyle araçlar yavaş ilerlerken ekipler, ulaşımın aksamaması için maddi hasarlı kazalara anında müdahale ediyor.

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Trafik ekipleri, bölgedeki bazı noktalarda emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguladı. Kara yolundaki araç trafiği ise dron ile havadan görüntülendi. Öğlen saatlerinde başlayan trafik, akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor. (İHA)

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Kırıkkale
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