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  4. "Kilit kavşak"ta yine aynı görüntü! 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

"Kilit kavşak"ta yine aynı görüntü! 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

30.04.2022 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de, 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak"ta, Ramazan Bayramı öncesi tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu gece yarısına kadar sürdü. Sonu görülmeyen araç yoğunluğu, havadan da görüntülendi.

"Kilit kavşak"ta yine aynı görüntü! 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

Ramazan Bayramı dolayısıyla tatillerini memleketlerinde ya da farklı şehirlerde geçirmek isteyen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale’de, trafik yoğunluğu oluşturdu.

Akşam saatlerinde başlayan trafik, gece yarısına kadar sürdü. Yoğunluğun daha çok Ankara-Samsun kara yolunda olduğu görüldü. Bölgedeki trafik yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücülere de dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Araç trafiğinin rahat seyretmesi içinde bazı kavşaklar beton bariyerlerle kapatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale
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