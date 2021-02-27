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  4. Kilit kavşakta su borusu patladı: Ankara-Kayseri kara yolu trafiğe kapatıldı

Kilit kavşakta su borusu patladı: Ankara-Kayseri kara yolu trafiğe kapatıldı

27.02.2021 02:02 | Son Güncelleme:
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Kilit kavşakta su borusu patladı: Ankara-Kayseri kara yolu trafiğe kapatıldı

43 ilin geçiş güzergâhı Kırıkkale’de yer alan kilit kavşakta, ana su hattı borusunun patlaması nedeniyle yapılan çalışmalarından dolayı Ankara-Kayseri kara yolundaki trafiğin akışı alternatif yollardan sağlanıyor.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhındaki Kırıkkale’de yer alan kilit kavşakta, Ankara-Kayseri D-765 kara yolu üzerindeki Yahşihan ilçesinin ana su hattı borusunun patlamasından dolayı yolda çöküntü meydana geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, 1 kilometrelik çift şeritli yolu trafiğe kapattı.

Yahşihan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de 500’lük çelik boruyu onarmak için çalışma başlattı. Boru arızasının giderilmesi için ekipler, çalışmalarını sabah saatlerine kadar sürdürecek.

Kara yolları tarafından da yapılacak asfaltlama sonrasında öğlen saatlerinden itibaren trafiğin akışı yeniden sağlanacak.

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"ARIZADAN DOLAYI ÖZÜR DİLİYORUZ"

İHA muhabirine açıklama yapan Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Şansal, “Öncelikle ilçe sakinlerinden bu yaşanan arızadan dolayı özür diliyoruz. Belediye Başkanımız Osman Türkyılmaz şuanda izinde olduğundan dolayı şahsı adına bu arızadan dolayı tekrardan özür diliyoruz. Yaşanan bu olay Kayseri kara yolu üzerinde ilçemizdeki geçiş noktasında olan bir nokta. Ekiplerimiz şuanda yoğun bir şekilde çalışıyor. İnşallah kısa zamanda da hep birlikte kısa bir zaman da suyumuzu vereceğiz. Kara yolları ile birlikte kısa zamanda birkaç saat içerisinde inşallah ilçemize suyu vereceğiz” dedi. (İHA)

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