Kilit tanık Trump'ın azil soruşturmasında ifade verecek

ABD Başkanı Donald Trump hakkında azil soruşturması başlatılmasına neden olan "Ukrayna soruşturması" kapsamında Trump'ın Avrupa ilişkileriyle ilgilenen üst düzey danışmanlarından biri olan Alexander Vindman bugün Temsilciler Meclisi’ndeki ilgili komitelerde basına kapalı bir oturumda ifade verecek.

Ukrayna soruşturmasının kilit isimlerinden biri olarak gösterilen Vindman'ın Temsilciler Meclisi’nde vereceği ifade taslağını ele geçiren Associated Press haber ajansına göre, Vindman, vereceği ifadede ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile 25 Temmuz’da yaptığı telefon görüşmesini dinlediğini ve kaygılarını Ulusal Güvenlik Konseyi'ne bildirdiğini söyleyecek.

Vindman vereceği ifadede, "Yabancı bir hükümetten bir ABD vatandaşını soruşturmasını istemenin uygun olmadığını düşündüm ve ABD hükümetinin Ukrayna'ya desteğinin buna dahil olmasından dolayı endişelendim” diyeceği belirtildi.

ABD'li diplomat ayrıca, kaygılarını ilk olarak 10 Temmuz'da ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland'a ilettiğini ve Demokrat başkan adayı Joe Biden ve oğlunun soruşturulmasının ulusal güvenlikle bir ilgisi olmadığını söylediğini Temsilciler Meclisi'nde ifade edecek. İddiaya göre Sondland, Beyaz Saray’da 10 Temmuz’da Ukraynalı yetkililerle yaptığı bir toplantıda Ukrayna'da Biden ailesiyle bağlantılı Burisma şirketine karşı yürütülen soruşturmanın 2016 seçimlerindeki önemini vurguladı.