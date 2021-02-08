HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kilitlediği aracın içinde kendini silahla vurdu

Kilitlediği aracın içinde kendini silahla vurdu

08.02.2021 17:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da yeni nişanlanan bir kişi, arkadaşlarına ‘kardeşim size emanet’ diyerek kendini otomobile kilitledi, ardından silahını karnına doğrultup ateşleyerek kendini yaraladı.

Antalya’da yeni nişanlanan bir kişi, arkadaşlarına ‘kardeşim size emanet’ diyerek kendini otomobile kilitledi, ardından silahını karnına doğrultup ateşleyerek kendini yaraladı. Ağabeyinin yaralandığını gören kardeşi ise sinir krizi geçirdi.
Olay, 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Dolaplıdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erhan A. (36), otomobilini arkadaşının olduğu yerde durdurup kendini otomobile kilitledi. Ardından yanındaki silahı karnına dayayan Erhan A., arkadaşına, ‘kardeşim size emanet’ dedikten sonra tetiği çekti. Karnından yaralanan Erhan A., ardından otomobilin kapısını kendi açarak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağabeyini yaralı görünce ambulansa girdi
Erhan A. ambulansla hastaneye kaldırılacağı sırada olayı duyup gelen kardeşi, ağabeyini kanlar içerisinde görünce sinir krizi geçirdi. Ambulansa binen kardeşi çevredekiler ‘ambulansı oyalama’ sözleriyle ikna etti. Ambulanstan indirilen genç, baygınlık geçirip yere yığıldı ve uzun süre gözyaşı döktü. Genç yakınlarının yardımıyla ayağa kaldırılırken, yeni nişanlandığı öğrenilen yaralı tedavi edilmek üzere Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındıMutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındı
THY'den İsrail kararı! Tarih uzatıldıTHY'den İsrail kararı! Tarih uzatıldı
MS hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?MS hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti! Ünlü manken ağlayarak köy hayatını bıraktı

Tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti! Ünlü manken ağlayarak köy hayatını bıraktı

'Asıl kış şimdi başlıyor' dedi, tarih vererek uyardı

'Asıl kış şimdi başlıyor' dedi, tarih vererek uyardı

Mutasyonlu koronavirüs görülen mahalle karantinada

Mutasyonlu koronavirüs görülen mahalle karantinada

Muharrem İnce CHP'den istifa etti

Muharrem İnce CHP'den istifa etti

Tarık Akan'ın torunu Gece büyüdü! Dedesinin kopyası

Tarık Akan'ın torunu Gece büyüdü! Dedesinin kopyası

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Diğer Haberler

Kızına şiddet uyguladığı görüntüler infial yaratmıştı! 'Yastık' silah kabul edildi

Görüntüler infial yaratmıştı! Mahkeme karar verdi, silah kabul edildi

Ordu Valisi'nden koronavirüs uyarısı: Fatiha’yı uzaktan okusunlar

Vali'den vatandaşlara çağrı: Fatiha’yı uzaktan okusunlar

Mehmet Naci İnci kimdir? Boğaziçi Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kaç yaşında, nereli?

Boğaziçi Üniversitesi rektör yardımcısı Mehmet Naci İnci kimdir?

THY'den İsrail kararı! 21 Şubat'a kadar uzatıldı

THY'den İsrail kararı! Tarih uzatıldı

Gürkan Kumbaroğlu kimdir? Boğaziçi Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu kaç yaşında, nereli?

İşte Boğaziçi'nin yeni rektör yardımcısı

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.