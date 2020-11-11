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Kilitlendiği evde yangın çıkaran Filistinli itfaiye ekiplerince kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 10:50 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih’te beraber yaşadığı kişiler tarafından eve kilitlenen Filistinli genç, yangın çıkarttı.

İstanbul Fatih’te beraber yaşadığı kişiler tarafından eve kilitlenen Filistinli genç, yangın çıkarttı. Evde mahsur kalan kişi İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Olay Hırka-i Şerif Mahallesi Cevizci Ekrem sokakta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın giriş katında oturan 3 Filistinli, gece saat 03.00’te henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kavga etti. Kavganın ardından arkadaşlarını içeride kilitleyen 2 Filistinli evden ayrıldı. Evde kilitli halde kalan Filistin uyruklu kişi ise eline bıçak alarak cama çıktı. Cama çıkıp bağıran kişi komşuları tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Sabah saatlerinde evde yangın çıkaran Filistinli gencin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Yangını kısa sürede kontrol altına alan ekipler mahsur kalan genci evden çıkardı. Dışarı çıkarılan Filistinli genç, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Gece yaşanan olayı anlatan mahalle sakinlerinden Bünyamin Kanik, “Gece 03.00’te gürültü yaptılar. Bağırıp tabak çanak kırdılar. Polis geldi. Polisle anlaşamadılar. Türkçe bilmiyorlar. Sonra polis gitti. Sabah yangın var diye gürültüyle kalktık. ‘Kitlendi’ diyorlar. Eli kolu bağlı değildi. Kim kalıyorsa, bilmiyorum. Bunlar yabancı uyruklu olduğu için bilemiyoruz. Bir kişiyi kilitliyorlar. Gidiyorlar” dedi.

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