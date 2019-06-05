HABER

Kilitli kapı için itfaiyeyi beklerken karşılarında belediye başkanını buldular

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 12:12 | Son Güncelleme

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bayram sabahı dışarıda kalınca itfaiyeden yardım isteyen aile, Belediye Başkanı Veli Gök’ü karşılarında görünce şaşkına döndü.

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bayram sabahı dışarıda kalınca itfaiyeden yardım isteyen aile, Belediye Başkanı Veli Gök’ü karşılarında görünce şaşkına döndü. Kapı önünde bekleyen aile, itfaiye kapıyı açmaya çalışırken Başkan Gök ile bayramlaştı.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, dün kılınan bayram namazı sonrasında İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. İtfaiyecilerin bayramını kutladığı sırada kilitli kapı ihbarı gelmesi üzerine Belediye Başkanı Gök de itfaiye ekipleriyle birlikte söz konusu adrese gitti. İstasyon Mahallesi’nde İlhan Tamer ve ailesinin kapı kapanınca dışarıda kaldıklarını öğrenen Belediye Başkanı Gök, kısa süre sonra itfaiyecilerle birlikte vatandaşın yanına ulaştı. İtfaiye ekibini bekledikleri sırada araçtan inen Başkan Gök’ü karşılarında gören aile şaşkına döndü. Başkan Gök, kapısı kilitlenen vatandaşlarla evleri önünde bayramlaşarak, ekiplerin müdahalesiyle kapının açılmasının ardından evden ayrıldı.
İtfaiyecilerle birlikte İtfaiye Müdürlüğüne giden Başkan Gök, birlikte yemek yedikten sonra ekiplerin sorun ve sıkıntılarını dinleyerek, bir süre sohbet etti.

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine aitKapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait
Sinemada yazılım dönemiSinemada yazılım dönemi
Siirt'te telsiz komutalı patlayıcı ele geçirildiSiirt'te telsiz komutalı patlayıcı ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yaktıkları sigara faciaya neden oluyordu!

Yaktıkları sigara faciaya neden oluyordu!

Teröristlere bir darbe daha! Sayı artıyor

Teröristlere bir darbe daha! Sayı artıyor

Beşiktaş 4 ismi bitirdi, 4'ü de yolda!

Beşiktaş 4 ismi bitirdi, 4'ü de yolda!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Çok geç kaldılar! Mesaj sonrası olay yerine koştular ama...

Çok geç kaldılar! Mesaj sonrası olay yerine koştular ama...

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.