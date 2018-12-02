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Kilitli kapıyı açmak için çalışma başlatan ekiplere ateş açtı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2018 02:33 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, tek başına yaşayan Aytekin E.'den haber alamayan yakınları polise haber verdi. Aytekin E. ihbar üzerine eve gelen polis, itfaiye ve 112 Acil ekiplerinin üzerine pencereden tabancayla ateş açarken, şans eseri yaralanan olmadı. Aytekin E. gözaltına alındı.

Kilitli kapıyı açmak için çalışma başlatan ekiplere ateş açtı!

Olay, akşam saatlerinde Gölcük Çiftlik Mahallesi 4307. Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki tek katlı evde yaşayan Aytekin E.'den bir süredir haber alamayan yakınları, hayatından endişe ederek polise haber verdi.

Bunun üzerine Aytekin E.'nin evine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Kapıyı açan olmayınca, itfaiye ekipleri kilitli kapıyı açmak için çalışma başlattı. Bu sırada Aytekin E., evin mutfak penceresinden tabancayla kapı önündeki ekiplere doğru 3 el ateş etti.

Kapı önünde bulunanlar şans eseri yaralanmadı. Ateş edilmesi üzerine evin etrafında operasyon başlatan Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kısa sürede Aytekin E.'yi yakalayarak etkisiz hale getirdi. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gölcük silahlı saldırı

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