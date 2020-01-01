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  4. Killa Hakan yeni yıla silah sıkarak girdi

Killa Hakan yeni yıla silah sıkarak girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 15:17 | Son Güncelleme

Türk asıllı rapçi Killa Hakan, 2019'u evinin camından silahla havaya ateş ederek uğurladı. Hakan'ın bu görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

2019 yılında çıkardığı Fight Kulüp isimli şarkısıyla herkese meydan okuyan 46 yaşındaki Killa Hakan, sosyal medya hesabından yayınladığı yeni yıl videosuyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

"ÇOK GÜZEL ŞEYLER GELECEK"

Killa Hakan, uzun zamandır haberlere konu olan ve birçok kişinin tepki gösterdiği bir olaya imza attı. Killa Hakan, yeni yıla girdiğimiz anlarda pencereden ateş ederek kutlama yaptı. Bu anları Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmeyen Killa Hakan, "2019 Fight Kulüp. Fight Kulüp gibi de geçti. Haksızlıklara karşı dimdik ayakta durduk; ilk kural saygı dedik, hala da diyoruz ve hep mücadele ediyoruz. 2020'de size çok güzel sürprizler gelecek. Fight kulüp 2'ye hazırlıklı olun, çok güzel şeyler gelecek" diyerek art arda havaya ateş etti.

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Anahtar Kelimeler:
Killa Hakan yeni yıl

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