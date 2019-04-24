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Kille ilk defa tanıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 17:04 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Sanat ve Yaşam Derneği (AFSAYAD) tarafından hazırlanan ‘Sanatla Köprü’ projesi kapsamında Küçükçobanlı İlkokulu öğrencileri kilden kelebek ve kuş motifleri yaptı.

Afyonkarahisar Sanat ve Yaşam Derneği (AFSAYAD) tarafından hazırlanan ‘Sanatla Köprü’ projesi kapsamında Küçükçobanlı İlkokulu öğrencileri kilden kelebek ve kuş motifleri yaptı. Kille ilk defa tanışan çocuklar hünerli elleriyle kile şekil vermeye çalışırken anneleri de sınıf içerisinde resim çalışması yaptı.
Afyonkarahisar’da yeni faaliyet göstermeye başlayan AFSAYAD ilk projesiyle köy okulundaki çocuklara ve ailelerine kil sanatını öğretti. Kil sanatıyla kuş, kelebek motifleri yapan minik öğrenciler gün boyu hem eğlendiler hem de kil sanatıyla tanışmanın mutluluğunu yaşadılar. Minik öğrenciler kendi yaptıkları ürünleri güneşte kurutup daha sonra boyama çalışması yaparken anneleri de sınıf içerisinde resim yaptı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Dernek Başkanı Başak Nakilcioğlu; “İmkansızlıklardan dolayı farklı malzemelerle çalışma yapamayan öğrenciler için böyle bir etkinlik tertip ettik. Bu öğrencilerimiz daha önce kil ile çalışma yapmamış. Biz de bugün kil ile kelebek ve kuş fonlarını kullanarak çalışma yaptık. Her biri istediği gibi süsledi. Daha sonra bu çalışmalar boyanacak. Onlar için çok farklı daha önce yapmadıkları bir etkinlik. Ben bugün çok eğlendim. Kendi adıma konuşmak gerekirse çocuklarla çalışmayı çok seviyorum. Çocukların da çok mutlu olduklarını gözlemledim. Üye arkadaşlarımızda çocuklarda hep birlikte keyif aldık. Yetişkinliklerle bir etkinliğimiz daha oluyor. Burada ben şunu düşündüm. Gelir düzeyimiz ne olursa olsun, kendimize vakit ayırmak yetişkinler için çok zorlaşıyor. Kaliteli zaman geçirmek giderek zorlaşıyor. Sanatında en temel etkilerinde biriside bu diye düşünüyorum. Biz ne yaparsak yapalım kitap okuyalım müzik dinleyelim, ne yaparsak yapalım kendimize vakit ayırmış oluyoruz. Temiz bir vakit ayırdığımızı düşünüyorum. Yetişkinlerde bugün kendilerine vakit ayırsınlar, istedim. Çok keyifli bir zaman geçirmelerini istiyorum” dedi.
“Her kesimin sanatla uğraşmasını istiyoruz”
Derneği Yönetim Kurulu üyelerinde Aslıhan Alaca ise, her kesimin sanatla vakit geçirmesi için derneği kurduklarından bahsederek şöyle devam etti;
“Afyonkarahisar Sanat ve Yaşam Derneği, toplumun her kesiminden bireyinin sanatla vakit geçirmesini sağlamak için kurulduk. Bugünde bir köy okulumuzda kil etkinliği düzenledik. Onlarla birlikte bizlerde çalışmalar yaptık. Onların gözlerindeki mutluluğu gördük. Bizim onlarla birlikte hareket etmemiz, böyle bir ortamda sanatla buluşturmamız harika bir şey. Etkinliklerimiz artarak devam edecek. Herkesin sanatla dopdolu zaman geçireceği harika günler planlıyoruz.”

Kille ilk defa tanıştılar

Kille ilk defa tanıştılar

Kille ilk defa tanıştılar

Kille ilk defa tanıştılar

Kille ilk defa tanıştılar

Kille ilk defa tanıştılar

Kille ilk defa tanıştılar

Kille ilk defa tanıştılar

Kille ilk defa tanıştılar

Kille ilk defa tanıştılar

Kille ilk defa tanıştılar

Kille ilk defa tanıştılar

Kille ilk defa tanıştılar

Kille ilk defa tanıştılar

Kille ilk defa tanıştılar
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