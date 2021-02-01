Haberler HABER Sağlık Kilo alamama nedenleri arasında stres de var! Sağlıklı kilo almak için ne yapmalı? Kilo alamama nedenleri arasında stres de var! Sağlıklı kilo almak için ne yapmalı? Kilo alamama nedenlerinden ilk akla gelen hormonal sorunlardır. Hipertiroid probleminde aşırı zayıflık ortaya çıkabilir. Bunun dışında beslenme bozukluğu olabilir. Yeme davranışında bazı alışkanlıkların eksikliği sırasında aşırı zayıflık hali ortaya çıkabilir. Bu durum kişinin psikolojik durumuna göre ve strese göre değişkenlik gösterir. Uzun süreli zayıflık problemi çeken kişilerde genelde iştahsızlık problemi vardır. Bunların dışında metabolizma fazla çalışıyor olabilir. Ölçtürüp öğrenilmesinde fayda vardır. Besinlerin tek başına kilo aldırma ya da verdirme gibi bir özelliği yoktur. Bu nedenle kilo almak isteyen kişilerin beslenme programında bütün besinler olmalıdır. Beslenme piramidinde yer alan süt grubu, et grubu, sebze - meyve grubu, tahıllar ve yağlar kişinin ihtiyacına göre belirlenmeli ve hepsinden tüketilmelidir. HANGİ BESİNLER İŞTAH AÇAR? Kişiye göre değişir. Zaten iştahlı olan kişiler acılı, baharatlı ve ekşili besinlerin iştah açıcı olduğunu söyler. Bunu söyleyen kişiler iştah problemi yaşamayan kişilerdir. Kişinin iştah sorununu yaşadığı neden çok önemlidir. Bir beslenme bozukluğu ya da vitamin eksikliği olup olmadığı saptanmalıdır. Hangi vitamin eksikse, o vitaminden zengin besinleri diyete yerleştirdiğimiz zaman, iştahsızlık problemi ortadan kalkacaktır. EGZERSİZ YAPMAK KİLO ALMAYA YARDIMCI OLUR MU? Egzersiz yapmak kilo almaya yardımcı olur. Ancak burada hangi egzersizi yaptığınız önemlidir. Çünkü yağ yakıcı bir egzersiz yapmak ya da sizi çok yoracak bir egzersiz yapmak çok doğru olmayabilir. Doğru egzersiz yapmak için de mutlaka egzersiz uzmanıyla çalışmak gerekir. Çünkü egzersiz beslenme programı gibi kişiye özel hazırlanması gereken bir programdır. Düzgün vücut şekillenmesi için pilates önermekteyiz. Bunun yanı sıra da kas kitlesini arttırmak için en uygun spor yüzme olacaktır. KİLO ALMAK İÇİN SIVI TÜKETİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Sıvı tüketiminin iştah arttırıcı ve azaltıcı özellikleri her zaman merak edilen bir sorudur. Genelde iştahsızlıktan bahsettiğimiz için kilo almayan insanlarda çabuk doyma ve çok az besin tüketme gibi sıkıntılar olduğu için, sıvı tüketimini yemekten sonraya bırakmak gerekir.

Yemek sırasında değil de yemeğin sonunda şekerli sıvılar tüketilirse, besin tüketimi daha kolay arttırılabilir.

KİLO ALMAK İÇİN ARA ÖĞÜNLERDE HANGİ BESİNLER TÜKETİLMELİDİR?

En sağlıklı ara öğünler mutlaka kuruyemişlerdir. O yüzden kilo almak isteyen birinin de hacim olarak mideyi çok doldurmayacak, fazla tokluk hissi yaratmayacak ama aynı zamanda küçük hacimde büyük kaloriler alabileceği besinler tercih edilmelidir.

Kuruyemişler de bu tanıma gayet uygundur. Ceviz, fındık, badem gibi besinler faydalı olmaktadır.

KİLO ALMAK İÇİN ÖRNEK DİYET LİSTESİ NASIL OLMALIDIR?

Sağlıklı beslenmede amaç kilo almak olsa bile, kişinin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan bir beslenme programı olmalıdır. Ancak kilo almak isteyen kişilerde öğün atlama yapılan en büyük hatadır.

O yüzden tıpkı zayıflama diyetlerinde olduğu gibi buna dikkat edilmelidir. Ara öğünler mutlaka olmalı, küçük hacimle büyük kaloriler alınabilecek besinler tercih edilmelidir.

KİLO ALAMAMA SORUNUN BİR HASTALIĞI BAĞLI OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Kilo alamama nedenini öğrenmek için ilk atılacak adım, yaptırılacak vücut analiziyle metabolik hızın ölçülmesidir. Metabolik hız ölçüldükten sonra, diyetisyen muhtemelen bir haftalık yediklerinizin listesini isteyecektir. Kalori alımı ve yakımı karşılaştırıldığında, yeterli kalori alımı tamamlanmıyorsa, bu beslenme eksikliğidir.

Beslenmeyle ilgili bir sıkıntı yoksa, o zaman bir dahiliye ya da endokrine danışmakta fayda vardır.

ALINAN KİLOLARIN KALICI OLMASI İÇİN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

Kilo almak, kilo vermekten çok daha zordur. Çünkü alınan kiloları korumak zordur. Kilo alamama nedenleri kaloriyi eksik bırakma ya da kötü beslenme ise bunu ortadan kaldırmak gerekir.

Başka bir sıkıntı varsa o zaman onun tedavi edilmesi ve aynı şartlarda sağlıklı beslenme programının hayat boyunca sürekli olması gerekir.

Pilates ve yüzme gibi kas kitlesini koruyan sporlar da, kilo korumada faydalı olacaktır.