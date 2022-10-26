Kilo almanıza rağmen sürekli aç hissediyorsanız... Tehlike çanları çalmaya başladı: Hemen bırakın!

Şeker kötü bir şöhrete sahiptir, ancak gerçek şu ki, hayati bir enerji kaynağı ve hayatta kalmamız için gerekli. Tabii ki, tüm şekerler aynı değildir. Meyve ve sebzelerde bulunan fruktoz ve süt açısından zengin gıdalardaki laktoz, endişelenmemize gerek olmayan doğal şekerlerdir çünkü bu gıdalarda örneğin lif ve kalsiyum da vardır. Bununla birlikte, genellikle işlenmiş gıdalarda bulunan ilave şekerler, onsuz yapabildiğimiz şekerlerdir ve çoğumuz bunları çok fazla tüketiriz.

ŞEKERİN VÜCUDA OLUMSUZ ETKİLERİ

Harvard Health Publishing'e göre, şeker yediğimizde çoğu parçalanır ve ince bağırsakta emilir. Özel enzimler daha büyük moleküllere saldırır ve onları daha basit üç şekere dönüştürür: glikoz, galaktoz ve fruktoz. Karaciğer ve kaslar, glikozun bir kısmını, vücudunuzun ihtiyacı olduğunda tekrar glikoza dönüştürülebilen bir molekül olan glikojen olarak depolar.

HASTALIKLARA NEDEN OLUR

Çok miktarda ilave şeker tüketiyorsanız, hücreler zamanla insüline dirençli hale gelebilir ve bu da sistemik inflamasyon, tip 2 diyabet ve diğer kronik durumlar için bir risk faktörüdür.

Çok fazla şeker tüketmek ayrıca kilo alımı ve obezite, kalp hastalığı için risk faktörleri, alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı ve kanser ile bağlantılıdır.

Aşağıdaki işaretler, çok fazla şeker yediğiniz için vücudunuzun gösterdiği reaksiyon olabilir. Bunlardan bir ya da birkaçına sahipseniz en kısa zamanda doktorunuza başvurunuz.

KİLO ALMANIZA RAĞMEN SÜREKLİ AÇSANIZ

Eklenen şekerler yoluyla çok fazla kalori tüketiyorsanız, artan açlık ilk belirtilerden biridir. Işlenmiş atıştırmalıkların ve şekerli atıştırmalıkların çoğunda bulunmayan protein, lif ve sağlıklı yağlar olmadan, vücudun şekeri hızla yaktığını ve açlığı artırdığını ve bunun da sürekli aç hissetmenize neden olduğunu unutmayın. Kısaca, şeker yemek, daha fazla şeker yeme isteği uyandırır, bu da sizi daha çok acıktırır.

SÜREKLİ SİNİRLİYSENİZ

Kendinizi huysuz, sinirli veya gergin hissediyorsanız, bunun tek nedeni stres olmayabilir. Bu aynı zamanda çok fazla şeker yediğinizin bir işareti olabilir.

YORGUNLUK VE HALSİZLİK

Şeker kolayca emilir ve sindirilir, bu nedenle kendinizi yorgun hissediyorsanız, bunun nedeni diyetinize aldığınız şeker miktarı olabilir.

CANINIZ HEP TATLI ÇEKİYORSA

Canınız tatlı çekiyorsa, şekerin beyninizde yarattığı iyi hissettiren etkilere bağımlı olabilirsiniz.

YÜKSEK TANSİYONA NEDEN OLABİLİR

Araştırmaya göre, şekerli içeceklerin tüketilmesi, yüksek tansiyon ve daha yüksek hipertansiyon insidansı ile önemli bir ilişkiye sahiptir.

SİVİLCE OLUŞUMUNU HIZLANDIRIR

American Academy of Dermatology Association'a göre akneyle mücadele ediyorsanız, ne kadar şeker eklediğinizi düşünmek faydalı olabilir. Kırışıklıklar çok fazla şeker tükettiğinizin başka bir işareti olabilir.

EKLEM AĞRISINA NEDEN OLABİLİR

Eklemlerdeki ağrıyı her zaman yaşınıza bağlamayın.

UYKU SORUNLARINA NEDEN OLUR

Dalmakta ve deliksiz uyku çekmede sorunlar yaşamaya başladıysanız günde ne kadar şeker yediğinize mutlaka dikkat etmelisiniz.

SİNDİRİM SORUNLARINA NEDEN OLUR

Mide ağrınız, kramplarınız veya ishaliniz varsa, suçlamak için birçok neden olabilir ve doktorunuz belirtilerinizin temeline inmenize yardımcı olabilir. Uzmanlar, bağırsakları tahriş ettiği bilinen çok fazla şekerin olası suçlulardan biri olduğunu söylüyor.



