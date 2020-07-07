Kilo artışı, nöropatik ağrılara zemin hazırlıyor

Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, özellikle hareketsizliğe bağlı olarak birçok sağlık sorunlarının ortaya çıktığını belirterek “Covid-19 sebebiyle uygulanan karantina döneminde, özellikle hareketsiz kalan 65 yaş üstü bazı bireylerde ağrılar başladı, bazılarında ise mevcut ağrıların şiddeti ve sıklığında artışlar meydana geldi” dedi.

Covid-19 pandemisi,evde karantina günlerinde hareketsizliğe bağlı olarak özellikle 65 yaş üstü bireylerin mevcut ağrılarında sıklığın ve şiddetin artmasına yol açtı. Sinir hücrelerinin hasarlanması sonucu ortaya çıkan nöropatik ağrı lar, yanma, karıncalanma, uyuşma, keçeleşme olarak belli ediyor ve genellikle uzuvların uçlarında daha belirgin şekilde oluyor. Uzmanlar, düzensiz beslenme ve aşırı şekerli yiyecek tüketimleri sonucunda alınan kilo ların nöropatik ağrılara zemin oluşturduğuna dikkat çekiyor.

SOMATİK AĞRILAR VE NÖROPATİK AĞRILAR ORTAYA ÇIKABİLİR

Bu ağrıların kas, kemik veya eklemden kaynaklanan “somatik ağrılar” veya sinir hücrelerinin hasarlanması sonucunda oluşan “nöropatik ağrılar” olarak tanımlanabileceğini kaydeden Dr. Celal Şalçini, “Karantina sürecinden bu yana somatik ağrılar yaşayan bireyler ortopedi, fizik tedavi ve algoloji uzmanlarına, nöropatik ağrı yaşayanlar bireyler ise nöroloji uzmanlarına, gerekli durumlarda algoloji ve fizik tedavi uzmanlarına görünebilirler” tavsiyesinde bulundu.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Nöropatik ağrıların birçok şekilde belirti gösterdiğini ifade eden Dr. Celal Şalçini, “Bu ağrılar kendisini yanma, karıncalanma, uyuşma, keçeleşme olarak belli ediyor ve genellikle uzuvların uçlarında daha belirgin şekilde oluyor” dedi.

DÜZENSİZ BESLENME VE ŞEKER TÜKETİMİNE DİKKAT!

Karantina döneminin, hareketsizlikten dolayı nöropatik ağrıların belirginleşmesine ve artmasına neden olduğunu kaydeden Dr. Celal Şalçini, “Ayrıca karantina döneminde düzensiz beslenme, aşırı şekerli yiyecek tüketimi ve bunların sonucunda kilo alımı, nöropatik ve diğer ağrılara zemin oluşturdu” dedi.

