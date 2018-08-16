“Kilo kaybettirme uygulamalarında en yeni yöntemler endoskopik yaklaşımlardır”

İSTANBUL, (DHA) - OBEZİTE dünyada bilimsel, klinik ve halk sağlığı açısından tüm gelişmelere meydan okuyan bir problem olarak devamlılığını sürdürüyor. Hem erişkinlerde hem de ergenlik ve çocukluk çağında obezite olan insanların sayısı her geçen gün artıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2035 yılı dünya nüfusunda yaklaşık 300 milyonunun daha obez olacağını tahmin ediyor. Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çiftçi, “Geleneksel yaklaşımlar kalıcı kilo verilmesi bakımından kısıtlı çözümler üretmektedir. Obezite tedavisinde endoskopik yaklaşımlarla kilo kaybettirme uygulamaları en yeni yöntemlerdir” dedi. 2015 yılında dünyada 1 milyon 600 binden fazla insanın diyabet ve yüksek şekerle ilintili hastalıklardan yaşamını kaybettiğini belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çiftçi, “Geleneksel yaklaşımlar kalıcı kilo verilmesi bakımından kısıtlı çözümler üretmektedir. Obezite tedavisinde endoskopik yaklaşımlarla kilo kaybettirme uygulamaları en yeni yöntemlerdir. Endoskopik yöntemlerle gıda emilimini azaltıcı veya değiştirici uygulamalarda günümüzde yoğun şekilde uygulanmaktadır” dedi.

Diğer yaklaşımlar hakkında da bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Çiftçi, “Midenin çalışma düzenini etkileyici yöntemler, endoskopik mide katlama, endoskopik vagal sinir bloğu ve endoskopik botilinum enjeksiyonudur. Bir diğer çalışma anjiyo embolizasyon olup midenin açlıkla ilgili reseptör kısmının devre dışına çıkarmak üzerinedir. Endoskopisiz yutulan ve midede açılan balon uygulaması da yeni uygulanan metotlardandır. Yeni nesil balonlar, cerrahi öncesi köprü tedavisi görevini üstlendiği gibi, hafif kilolu kişilerde de etkinliği mevcuttur” şeklinde konuştu. “AMELİYATLI VE AMELİYATSIZ BİRÇOK ÇÖZÜM ARAŞTIRILIYOR” Mide botoksu hakkında da açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Çiftçi, şöyle konuştu: “İster ameliyatlı ister ameliyatsız olsun birçok çözüm araştırılıyor. Trondheim-Norveç’te denek hayvanları üzerinde yapılan çalışma sonrasında, mide botoks uygulanmasıyla ilgili de araştırılma başladı. 2017 ve 2018 yılında aynı ekibin denek hayvanları üzerinde yaptığı bir diğer deneysel çalışma da vagus sinirini bloke ederek obeziteye ve tip 2 diyabete çözüm arayışları üzerine oldu.