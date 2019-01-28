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'Kilo kaybı ve erken doyma varsa endoskopi yapılmalı'

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.01.2019 23:36 | Son Güncelleme

SİNDİRİM sistemi hastalıklarında son yıllarda görülen artışın endoskopik incelemeleri daha da önemli hale getirdiğini belirten Gastroenteroloji Uzmanı Doç.

'Kilo kaybı ve erken doyma varsa endoskopi yapılmalı'

Tahsin AYDIN/BURSA, (DHA) - SİNDİRİM sistemi hastalıklarında son yıllarda görülen artışın endoskopik incelemeleri daha da önemli hale getirdiğini belirten Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Muammer Kara, erken teşhis ve tedavi için endoskopinin çok önemli olduğunu söyledi. Kara, "Kilo kaybı, erken doyma, tekrarlayan kusmalar, aşikar kanamalar, anemi veya disfaji (yutma bozukluğu) varsa endoskopi derhal yapılmalı" dedi.
VM Medical Park Bursa Hastanesi'nde perşembe günleri yapılan Bilimsel Hekim Toplantısı'nda endoskopi konusunda meslektaşlarına sunum yapan Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Muammer Kara, yaklaşık 40 yıldır kullanılan bu yöntemle birçok hastalığın erken teşhisi ve tedavisinin yapılabildiğini söyledi. Teknolojinin ilerlemesine bağlı olarak endoskopi uygulaması için kullanılan cihazların kalitesi ve çeşitliliğinin arttığını belirten Kara, "Kilo kaybı, erken doyma, tekrarlayan kusmalar, aşikar kanamalar, anemi veya disfaji (yutma bozukluğu) varsa endoskopi derhal yapılmalıdır. Ayrıca endoskopinin başarısını etkileyen en önemli faktör, yöntemin doğru hastaya ve uzman kişiler aracılığıyla uygulanmasıdır" diye konuştu.
'AİLE ÖYKÜSÜ OLANLARDA RİSK, DİĞERLERİNE GÖRE YÜKSEK'
Kalın bağırsak kanseri taramasında kolonoskopinin önemine de değinen Doç. Dr. Kara, şikayeti olmasa da herkesin 50 yaşında kolonoskopi yaptırması gerektiğini dile getirdi. Kara, "Aile öyküsü olanlarda risk, diğerlerine göre yüksektir. Birinci derece yakınlardan birinde varsa risk 1,7 kat artar. Bu kişilerde 40 yaştan itibaren kolonoskopik tarama yapılmalıdır. Kolorektal kanser cerrahisi sonrasındaki kolonoskopi işlemleri önemlidir. Hastalıklı parçanın çıkarılmasından sonra 5 yıl süre ile yılda 1 kez kolonoskopi yapılmalıdır" dedi.

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'Kilo kaybı ve erken doyma varsa endoskopi yapılmalı'

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