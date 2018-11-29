Kilo kaybını hızlandırmaya yarayan gizli sırlar! O kadar etkili ki istediğiniz kiloya daha kolay kavuşacaksınız

ŞEKERİ DENGELEMEK İÇİN ELMA SİRKESİ Hepimiz sirkeyi salatalarımızda hatta ev temizliğinde kullanıyoruz, ama Katty Perry gibi ünlülerin buna aşık olmasının bir nedeni var. Elma sirkesi doygunluk hissini artırır, haliyle daha az yemenizi sağlar. Ayrıca vücudunuzdaki şeker seviyelerini dengelemek için de etkilidir. Kan şekeri seviyelerinizi stabil hale getirmeye yardımcı olan% 5-6 arasında asetik asit içerir ve büyük bir çikolatalı kek parçasına özlem duyduğunuzda onu büyük bir müttefik haline getirir. Bu alışkanlığı sürdürmek çok basit, sadece bir bardak suya bir çay kaşığı elma sirkesi ekleyin ve yatmadann önce her gün için. YAĞLARI YAKMAK İÇİN ZENCEFİL KULLANIN Kilo vermek istediğimizde kas kütlesi veya su kaybetmeden yağdan kurtulmak istiyoruz. Bunun için zencefil vazgeçilmezdir. Zencefilin içinde termojenik bir etki oluşturan bir şey vardır, buda vücut ısısında küçük bir artışa yol açar ve dolaşımı artırır. Termojenik etki, sindirimi, fazla çaba sarf etmeden kalori yakacak şekilde geliştirir ve güçlendirir. Zencefili dilerseniz yemekelerinize katabilir ya da çay olarak tüketebilirsiniz.

BİRİKMİŞ YAĞLARDAN KURTULMAK İÇİN HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI Hindistan cevizi yağı, sadece birikmiş yağlardan kurtulmanızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda metabolizmanızı da artırır. Hızlı bir metabolizma yağ yakma yeteneğinizi artırdığı için kilo vermenize de yardımcı olur. Normal bitkisel yağınızı daha sağlıklı bir yemeğe dönüştürmek için Hindistan cevizi yağı ile değiştirebilirsiniz. Ya da içeceklerinize ekleyebilirsiniz. Diyetinize hindistancevizi yağı eklemek çok kolay ve lezzetlidir, birkaç gün sonra asla eski alışkanlıklarınıza geri dönmeyeceksiniz! YAĞ BİRİKİMİNİ ÖNLEMEK İÇİN ZERDEÇAL KULLANIN Dünyanın dört bir yanındaki şeflerin en sevilen baharatlarından biri olan zerdeçal, bu ekstra kiloları kaybetme konusunda da oldukça etkilidir. Tıpkı zencefil gibi zerdeçal da, termojenik özelliklerinden dolayı kilo vermenize yardımcı olur, vücudunuzun sıcaklığını artırır ve metabolizmanızı hızlandırır, böylece yağ yakmanızı ve vücudunuzun bazı kısımlarında biriken yağlardan kurtulmanızı sağlar. Zerdeçal, vücudunuzdaki yağ birikimini önleyen küçük bir mucizedir. 1 kaşık zerdaçalı dilerseniz et yemeklerinizde dilerseniz çorbalarınızda kullanabilirsiniz.

ŞEKERİ ÇİĞ BALLA DEĞİŞTİRİN Bal, kilo kaybınızı artırmanıza yardımcı olabilir, çünkü iştahınız üzerinde bir etkisi vardır. Vücudunuz yemekğe ihtiyaç duymasa bile sofra şekeri açlığı tetikler. Oysa, bal iştahınızı düzenler ve vücudunuzun gerçekten ihtiyaç duyduğunda aç hissetmenizi sağlar. 1 kaşık balı çayınıza salata soslarınıza yoğurtlarınıza ekleyerek tüketebilirsiniz. UZUN SÜRE TOK HİSSETMEK İÇİN KETEN TOHUMU TÜKETİN Kilo kaybınıza yardımcı olmak için bir çorba kaşığı keten tohumunun yapabileceği şeyler gerçekten inanılmaz! Bu süper yiyecek, iştahınızı dengeleyecek ve bir sonraki yemeğinize kadar doymuş hissetmenize yardımcı olacak şekilde lif açısından oldukça zengindir. Ayrıca metabolizmanızı tetiklemenize, sindirimini artırmanıza ve bağırsak hareketlerinizi düzenlemenize yardımcı olur. Bu, kilo vermeye çalışırken tam olarak aradığınız şeydir.Diyetinize keten tohumu eklenmesi kolaydır çünkü zahmetsizdir ve yemeğinizin lezzetini değiştirmez. Onu smoothie, salata, çorba ve meyve sularınıza ekleyebilirsiniz.

METABOLİZMAYI CHIA İLE DENGELEYİN Bu süper yiyecek, lif dolu. 2 çorba kaşığı chia tüketmek gerekli lif tüketiminizin %40'ını karşılar. Bu sizi daha tok tutar, metabolizmanızı harekete geçirir ve bağırsağınızı düzenler. Bunlar aynı zamanda, lif gibi, doğal olarak kilo vermenize yardımcı olan proteinle doludur çünkü yüksek bir protein alımı iştahınızı azaltır ve bu da sizi çikolata isteğine karşı güçlendirir. Chia tohumlarını diyetinize en basit şekilde dahil edebilirsiniz. Keten tohumu gibi, düzenli yemeklere ekleyin ve bu süper yiyeceğin tadını çıkarın. YAĞ YAKMAK İÇİN YEŞİL ÇAY TÜKETİN Yeşil çay yüzyıllar boyunca geleneksel Çin tıbbında çeşitli sağlık sorunlarını tedavi etmek için kullanılmıştır, ancak bugün kilo kaybı özellikleriyle ünlüdür. Yeşil çay kahve kadar olmasa da kafein içerir. Ama yine de yağ yakımına yardımcı olur. Ayrıca metabolizmanızı hızlandıran ve yağ kaybetmenize yardımcı olan spesifik antioksidanlarla doludur. Düzenli olarak 2 ila 3 bardak yeşil çay içmek, sağlıklı ve güzel vücuda ulaşma çabalarınıza yardımcı olacaktır!