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Kilo mu vermek istiyorsunuz? Uzmanlar yapmanız gereken tek şeyi açıkladı: Yatın

08.02.2022 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Chicago Üniversitesi araştırmacıları yaptıkları yeni bir çalışmayla kilo vermek isteyenler için yeni bir yöntem keşfetti. Özellikle fazla kilolu insanların mercek altına alındığı çalışmada şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmanın sonucuna göre; her gece bir saat daha fazla uyuyarak kilo verebilirsiniz.

Kilo mu vermek istiyorsunuz? Uzmanlar yapmanız gereken tek şeyi açıkladı: Yatın

Kilo vermek herkes için kolay olmuyor. Bazıları çok disiplinli bir şekilde rejimini, sporunu yaparken bazıları ise lezzetli yemeklerin ve yorgunluğun verdiği tembellikle koltuğun cazibesine kapılıyor. Chicago Üniversitesi araştırmacıları yaptıkları yeni bir çalışmayla kilo vermenin basit ama etkili bir yolunu ortaya çıkardı. Araştırmacılar, 80 kilolu insanın uyku süresini ve kalori alımını izledi.

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Şaşırtıcı sonuçlara göre; daha fazla uyuyanların her gün ortalama 270 kalori daha az tükettiğini ortaya çıkardı. Uzmanlar, etkili bir şekilde yılda 4 kilo vermek için ortalama uyuma süresine bir saat daha eklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

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BİLİM İNSANLARI ÇAĞRIDA BULUNDU

Bilim insanları, bulgularının ışığında obeziteyi önleme ve kilo verme programlarına uyku tavsiyesinin eklenmesi çağrısında bulundular. Yatmadan önce ekran başında geçirilen süreyi sınırlamanın, daha fazla uyuyabilenler arasında önemli bir faktör olduğunu söylediler.

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Önceki çalışmalar, yeterli uyku almamanın iştah düzenlemesini etkilediğini ve kilo alma riskini artırdığını ortaya koymuştur.

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