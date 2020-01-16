Kilo problemi olan kişiler mutlaka kahvaltı yapmalı

Son günlerde popülist yaklaşımlar biraz arttığına dikkat çeken Dr.Fevzi Özgönül, “Mesela en son Sevgili Mehmet Öz demişki ’’Kahvaltıyı yasaklamak lazım,kahvaltı vücuda zarar veriyor. Aslında reklamı olan çikolatalı, kahvaltılık gevrekler gibi hazır kahvaltılıklardan bahsettiğini umuyorum. Eğer anneannelerimizin yaptığı zeytinli, peynirli, çerezli, yeşilliklerle bezeli yumurta ile taçlanmış kahvaltılıklardan bahsettiyse iki çift sözüm var, hele ki kilo problemi yaşayanlar buna inanırsa diye... ”

KİLO PROBLEMİ YAŞAYAN KİŞİLERİN ENERJİ İHTİYACI DA ARTAR

’’Şunu unutmayalım; sağlıklı bir insanla, kilo problemi yaşayan insan arasında çok fark vardır. Kilo problemi çok olan kişilerin enerji ihtiyacı da artar. Şimdi siz kilo sorunu olan bir kişiye sabah kahvaltısında ona enerji vermezseniz,sadece öğlen yemeğinde yedikleri yetmez, 2 öğünle gününü geçiremez çünkü vücudunun yeniden yapılanması için saat:15:30’dan önce bedeniniz ihtiyaç duyduğu besleyici özelliği fazla olan değerli gıdaları alması gerekiyor. Siz sabah kahvaltısını kaldırırsanız o zaman her şey kaybolur, bir tek öğlen yemeği ile bu işi çözemezsiniz. Nitekim ne diyorlar; ’’Öğlene doğru bir branch yapması çok iyi olur’’.. Bunlar tembel işidir. Vücut güne başladığı zaman enerjiyle başlaması lazım.. Güne başladığı zaman o enerjiyi alırsa günlük ihtiyaçlarını ona göre karşılayacaktır. O yüzden kesinlikle kilo problemi yaşayan bir kişinin kahvaltı etmemesi onun kilo probleminden asla kurtulamamasına neden olur” diye konuştu.