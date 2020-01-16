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  4. Kilo problemi olan kişiler mutlaka kahvaltı yapmalı

Kilo problemi olan kişiler mutlaka kahvaltı yapmalı

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.01.2020 14:42 | Son Güncelleme

Kahvaltının önemine vurgu yapan Dr.Fevzi Özgönül, kilo problemi yaşayan kişilerin mutlaka kahvaltı yapması gerektiğini söyledi. Kahvaltıyı yasaklamak gerektiğini düşünenlerin veya gevrek tüketenlerin yaptığı yanlışlardan bahseden Dr. Özgönül, popülist yaklaşımlardan uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.

Kilo problemi olan kişiler mutlaka kahvaltı yapmalı

Son günlerde popülist yaklaşımlar biraz arttığına dikkat çeken Dr.Fevzi Özgönül, “Mesela en son Sevgili Mehmet Öz demişki ’’Kahvaltıyı yasaklamak lazım,kahvaltı vücuda zarar veriyor. Aslında reklamı olan çikolatalı, kahvaltılık gevrekler gibi hazır kahvaltılıklardan bahsettiğini umuyorum. Eğer anneannelerimizin yaptığı zeytinli, peynirli, çerezli, yeşilliklerle bezeli yumurta ile taçlanmış kahvaltılıklardan bahsettiyse iki çift sözüm var, hele ki kilo problemi yaşayanlar buna inanırsa diye... ”

KİLO PROBLEMİ YAŞAYAN KİŞİLERİN ENERJİ İHTİYACI DA ARTAR

’’Şunu unutmayalım; sağlıklı bir insanla, kilo problemi yaşayan insan arasında çok fark vardır. Kilo problemi çok olan kişilerin enerji ihtiyacı da artar. Şimdi siz kilo sorunu olan bir kişiye sabah kahvaltısında ona enerji vermezseniz,sadece öğlen yemeğinde yedikleri yetmez, 2 öğünle gününü geçiremez çünkü vücudunun yeniden yapılanması için saat:15:30’dan önce bedeniniz ihtiyaç duyduğu besleyici özelliği fazla olan değerli gıdaları alması gerekiyor. Siz sabah kahvaltısını kaldırırsanız o zaman her şey kaybolur, bir tek öğlen yemeği ile bu işi çözemezsiniz. Nitekim ne diyorlar; ’’Öğlene doğru bir branch yapması çok iyi olur’’.. Bunlar tembel işidir. Vücut güne başladığı zaman enerjiyle başlaması lazım.. Güne başladığı zaman o enerjiyi alırsa günlük ihtiyaçlarını ona göre karşılayacaktır. O yüzden kesinlikle kilo problemi yaşayan bir kişinin kahvaltı etmemesi onun kilo probleminden asla kurtulamamasına neden olur” diye konuştu.

7-2-7 FORMÜLÜNÜ UYGULAYIN

Kendi önerisinin kişinin sabah erken güzel bir kahvaltı yapıp öğlen acıkıp güzel bir yemekle doyması olduğunu belirten Dr.Fevzi Özgönül, “Hep demiyorlar mı ’’Sabah krallar gibi öğlen krallar gibi akşam hafif yiyin’’ diye.. İşte bunu uygulamak lazım.. Şu ana kadar uyguladığımız binlerce kişide Sabah kahvaltı etmeyenlerle, edenler arasında çok büyük fark gördük. Kilo probleminden kurtulmak istiyorsanız sabah mutlaka kahvaltı edeceksiniz. Hatta bu kahvaltıyı da erken yapacaksınız. Benim çok güzel bir formülüm var. Bu formül ;7-2-7 dir. Sabah 7’de kahvaltı edeceksiniz, öğlen yemeğini 2’de yiyeceksiniz, akşam saat 7’de bir kahvaltı daha yapacaksınız ve günü kapatacaksınız.Ama eğer acıktıysanız akşam da yiyebilirsiniz. Çünkü akşam yemek sadece sizin günlük ihtiyacınızı karşılar. Eee siz sabah öğlene doğru yerseniz, öğlende akşama doğru yerseniz ne olur ? 2 öğün yapmış olursunuz ama vücudunuzun ihtiyacını karşılamaz. O yüzden bu tür popülist yaklaşımlara biraz kulağınızı tıkayın. Ben gene de sevgili Mehmet Öz’ün kolay kahvaltılıklardan bahsettiğine inanmak istiyorum. Eğer siz kilo problemi yaşamıyorsanız kahvaltınızı geç yapın fakat yinede sağlıklı olanları seçin. Ama kilo problemi yaşıyorsanız o zaman yapmamız gereken bambaşka birşey” dedi.

'2 ÖĞÜNLE GÜNLÜK İHTİYAÇ KARŞILANAMAZ'

Dr.Fevzi Özgönül, kilo problemi yaşayan bir kişinin enerjiye ihtiyacı olduğunu ve bu enerjiyi mutlaka yiyeceklerle alması gerektiğini belirterek, “Zaten kilo problemi yaşıyorsa sindirim sistemi çok yavaş çalışıyor demektir. Zaten bu görevi zar zor yerine getiren bir sindirim sistemine daha çok zaman ayırmamız lazım dimi ? Yani sizin 2 saatte sindirdiğiniz bir şeyi belki kilo problemi yaşan bir kişi 5-6 ya da 8 saatte sindirebilir. Uyumadan en az 6 saat önce yemek yemeyi bırakın ve rahat bir uyku çekin. Bir de 2 öğünle günlük ihtiyacını karşılayamaz.Çünkü kilo problemi yaşayan bir kişi daha çok enerjiye ihtiyaç duyar. Daha çok enerjiye ihtiyaç duyuyorsa o enerjiyi almak zorundadır. Yoksa küçülemez, kilolardan kalıcı olarak kurtulamaz. Bu nedenle kalori hesabı yapan kişiler kaybettikleri kiloları fazlası ile geri alırlar” şeklinde konuştu.

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kilo sağlık kahvaltı

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