Kilo verme garantili! 5 adımda metabolizma nasıl hızlandırılır?

Sağlıklı fit bir görünüm için aç kalarak, şok diyetler uygulayarak kendinizi de bünyenizi de gereksiz yere yormayın. Kilo vermek için metabolizmanızı hızlandırmanız gerekmektedir. Peki, metabolizma nasıl hızlandırılır?

AÇ KALMAYIN VE ÖĞÜN ATLAMAYIN

Genel olarak ilk düşünce öğün atlamak oluyor. Bununla birlikte öğün atlamak bilinenin tersine kilo kaybına yardım etmek yerine daha fazla kilo almaya bile sebep olabilmektedir. Dolayısıyla, kilo vermek isteyenler ilk olarak “Kilo vermek için kendimi aç bırakmalıyım, bu öğün bir şey yemezsem daha çok kilo veririm” gibi düşüncelerden kurtulmalıdır.

Kilo kaybı için kendini aç bırakmak metabolizmayı yavaşlatır. Uzun süre aç kalan vücut enerji sağlamak adına yağ depo etmeye başlar. Ayrıca uzun süre aç kalmak bir sonraki öğünde daha fazla yemek yemenize sebep olur. Böylece kilo vermeye yardımcı olacağını düşündüğünüz öğün atlama fikri başlangıçta işe yarar gözükse bile zamanla verdiğiniz kiloların daha fazlasını hızla geri almanıza sebep olabilmektedir.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRMAK İÇİN ARA ÖĞÜN KRİTİK

Öğün atlayarak kendini aç bırakmak kilo vermeye yardımcı olmamakta, aksine ana öğünlerinizin aralarına küçük öğünler eklemek kilo vermenizi kolaylaştırmaktadır. Gün içerisinde sık öğünler yapıp azar azar yemek metabolizmanızı hızlandıracaktır. Ara öğün yaptığınızda bir sonraki öğününüzde sofraya daha az acıkmış şekilde oturursunuz.

Eğer gün içerisinde çok fazla acıkıyorsanız bu durum ilk olarak sağlıksız abur cuburlara yönelmenize sebep olabilir. Böylece hem daha fazla kalori alıp kilo kontrolünüzü zorlaştırırken hem de vücudunuza sağlıksız atıştırmalıklar almış olursunuz. Bunun yerine yanınızda sağlıklı atıştırmalıklar bulundurup ara öğün olarak tüketebilirsiniz.

BOL SU İÇMEYİ İHMAL ETMEYİN

Kilo vermek için dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli konu da bol su içmeye özen göstermek. Özellikle obezitenin ciddi sorun olduğu günümüzde kilo vermek için farklı tarifler, karışımlar ararken her zaman elimizin altında olan ve yaşamsal faaliyetlerimiz için gerekli olan suyu gözden kaçırıyor ve hak ettiği değeri vermiyoruz.

Oysa gün içerisinde yeteri kadar su tüketmemek doğru bir diyet programı uygulasak bile kilo kaybımızın beklenen düzeyde olmamasına sebep olabiliyor.

Suyun kalorisiz olması, tokluk sağlaması ve yağ yakımına yardımcı olması gibi özellikleri sayesinde kilo vermek isteyenler tarafından mutlaka yeteri miktarda tüketilmesi gerekiyor.

PORSİYONLARI KÜÇÜLTÜN

Kilo vermek için doğru beslenmeye dikkat ederken yapacağınız küçük değişikliklerle kilo verme sürecinizi kolaylaştırabilirsiniz. Yapılan bazı araştırmalar yemeklerimizi servis ederken kullandığımız tabak boyutlarının porsiyon algımızı etkilediğini gösteriyor. Yemeği servis ettiğimizde tabakta ne kadar boşluk kalırsa yemek miktarını o kadar az olarak algılarken tabak ile yemek arasındaki boşluk azaldıkça yemek miktarını daha çok olarak algılıyoruz.

Yani aynı porsiyondaki besini büyük tabaklarda daha az, küçük tabaklarda daha çok olarak algılıyoruz. Yapılan psikolojik araştırmalar bu durumdan etkilendiğimizi ve servis için seçtiğimiz tabakların boyutunun, yediklerimizin miktarını etkileyebildiğini gösteriyor.

HAYATINIZA HAREKET KATIN

Kilo vermek istiyorsanız hayatınıza “hareket” katmayı ihmal etmeyin. Hareketsiz bir vücut çeşitli sağlık problemlerine zemin hazırladığı için aslında spor sadece kilo vermek isteyenler tarafından değil, sağlıklı yaşamak isteyen tüm kişiler tarafından yapılmalı ve alışkanlık haline getirilmelidir.

Spor yapmak deyince çoğumuzun aklına büyük ağırlıklar gelip spordan uzak durmamıza sebep olsa da size uygun, yaparken zevk alacağınız bir spor çeşidini bulabilir ve doktorunuzun onayını alıp başlayabilirsiniz. Özellikle fazla kilolarınızdan şikayetçiyseniz ve kilo vermek istiyorsanız çeşitli spor türlerini araştırmaya başlayarak size en uygun olanını bulabilirsiniz. Sporunuzu doğru ve dengeli beslenmeyle birleştirerek kendiniz için harikalar yaratabilirsiniz.



