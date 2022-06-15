Kilo vermek için hangi ekmek tercih edilmeli? Uzmanların önerisi...

Kilo vermek herkesin hayalinde vardır. Kilolusu da zayıfı da zayıfı da mutlaka fazla kilodan hayıflanır. Özellikle göbek bölgesinde biriken yağlar rahatsız edici olabilir. Her yaştan insan için kilo vermek zor bir süreçtir. Diyet yapmaya başlayanların aklında hep aynı soru vardır: Ekmek yemeli miyim?

KİLO VERMEK İÇİN HANGİ EKMEK TERCİH EDİLMELİ?

Fazla kiloları vermek için yapılan ilk ve yanlış hamle ekmeği kesmek oluyor. Aslında, pek çok sağlık uzmanı diyet yapanlara çeşitli ekmekler listeye ekliyor. Ekmeği keserseniz kilo verirsiniz anlayışı hakim olduğu için birçok kişi ekmek yemeyi kesiyor. Ancak bu durumda da çoğu şeyde olduğu gibi bir şeyi yememeniz söylendiğinde, onu daha çok istemeye başlarsınız.

İDEALİ ARPA EKMEĞİ

Beyaz ekmeğin oldukça rafine olduğu ve genellikle çok fazla şeker içerdiği bilinirken, arpa ekmeği kilo vermek isteyenler için çok daha sağlıklı bir alternatif olarak görülüyor.

Arpa vitaminler, mineraller ve diğer faydalı bitki bileşikleri açısından zengindir.

Arpa, tam tahıl olarak tüketildiğinde özellikle zengin bir lif, molibden, manganez ve selenyum kaynağıdır.

Ayrıca iyi miktarda bakır, B1 vitamini, krom, fosfor, magnezyum ve niasin içerir.

Uzun süre tok hissetmenizi sağlayan arpa ekmeği, yüksek lifli içeriği sayesinde kilo vermenize yardımcı olur.



