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Kilo vermek için her yolu deneyip sonuç alamamış olabilirsiniz! Kilo vermekle ilgili doğru bilinen yanlışları öğrenmeye ne dersiniz?

19.01.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kimileri sağlık problemlerinden kurtulmak için kimileriyse daha fit bir görünüme kavuşma arzusuyla zayıflamak istiyor. Sağlıklı bir şekilde kilo verebilmenin birçok yolu bulunuyor. Ancak kilo vermekle ilgili doğru bilinen bazı yanlışlar var ki sağlıklı bir şekilde kilo vermenizi engelleyebiliyor. Gelin, bu yanlışları inceleyelim.

Kilo vermek için her yolu deneyip sonuç alamamış olabilirsiniz! Kilo vermekle ilgili doğru bilinen yanlışları öğrenmeye ne dersiniz?

İnternette kilo verme üzerine birçok bilgi bulunuyor fakat bu bilgilerin tamamının doğru olduğunu söyleyebilmemiz mümkün değil. Zayıflama sürecine girmeden önce doğrusunu öğrenmeniz gereken yanlışların neler olduğuna birlikte göz atalım.

"ÇOK AZ YERSEM ÇOK HIZLI ZAYIFLARIM."

Siz de çoğu kişi gibi kilo verebilmek için çok az yemek yemeniz gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. Ancak bu düşünce tamamıyla yanlış. Kilo verme, harcadığınız kalori miktarı aldığınız kalori miktarından daha fazla olduğunda gerçekleşir. Yani önemli olan daha az yiyerek daha az kalori almak değil aldığınız kaloriden fazlasını yakabilmek. Gelin küçük bir örnekle bu bilgiyi pekiştirelim.

  • Ayşe, günde 1500 kalorilik besin tüketiyor ve 700 kalori yakmasını sağlayacak kadar egzersiz yapıyor. Yani vücudunda kalarak yağa dönüşecek olan kalori miktarı 800 birim.

  • Ali, günde 2000 kalorilik besin tüketiyor ve 2500 kalori yakmasını sağlayacak kadar egzersiz yapıyor. Ali'nin vücudunda fazladan kalori kalmadığı gibi 500 kalori de harcanıyor.

  • Ali daha fazla yemesine rağmen harcadığı kalorilerle dengeyi sağlayabildiği için zayıflarken Ayşe daha az yemesine rağmen yeterince kalori harcayamadığı için zayıflayamıyor.

Yani az yemenin sizi zayıflatacağını düşünmeniz doğru değil.

"FAYDALI BESİNLERDEN SINIRSIZ TÜKETEBİLİRİM."

Kilo vermek isteyenler, düşük kalorili sebze ve meyvelerden sınırsız tüketebileceklerini düşünüyorlar ancak bu tamamen yanlış! Tükettiğiniz besin son derece yararlı dahi olsa kontrolsüzce tüketildiğinde sağlık problemlerine sebep olabilir. Bu yüzden her besinden yeterli miktarda tüketip fazlasından kaçınmanızı öneriyoruz.

"BİTKİ ÇAYI İÇEREK KİLO VEREBİLİRİM."

Bazı bitkisel çayların metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımına destek olduğu biliniyor. Ancak hiçbir çay veya takviye besin, tek başına kilo vermenizi sağlamaz.

"İNTERNETTEN BULDUĞUM DİYETLERİ UYGULAYARAK ZAYIFLAYABİLİRİM."

İnternet üzerindeki hazır diyet listelerini duymayan yok. Son dönemlerde hızla yayılan bu diyetlerden birini uygulamayı düşünüyorsanız uyaralım: Diyet listeleri ancak kişiye özel olarak hazırlanabilir. İnternette görüp uygulamayı düşündüğünüz diyet listeleri vücudunuza uygun değilse farklı sağlık problemleriyle karşılaşmanız olası.

Kilo verme süreci, kolay gibi görünse de son derece hassas davranılması gereken bir süreç. Bu yüzden doktor veya diyetisyeninize danışmayı ihmal etmeyin!

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