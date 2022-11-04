Kilo vermek için herkes bu karışımı içiyor! Geri dönüşü olmayan zararı var: Doğurganlığı engelleyebilir

Kadınların vajinal sağlığı her ne kadar çok konuşulmasa da hayati önemi var. Regl ürünlerinin doğru kullanımı, vajinal hijyen, güvenli seks dikkat edilmesi gereken başlıklardan. Ancak kadınların unuttuğu nokta, beslenmelerine dahil ettikleri yiyecek ve içeceklerin de vajinal sağlıklarına zarar verebileceğidir.

Bazı içeceklerin aşırı tüketimi vajinal sağlığa zarar verebilir. Bunlara bağlı olarak vajinanızda kaşıntı, kuruluk ve yanma ile karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle vajinal sağlık için beslenmenize dikkat edin ve bu içecekleri aşırı dozda tüketmemeye dikkat edin.

KAHVE VAJİNAL KURULUĞA NEDEN OLABİLİR

Oregon Eyalet Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma, aşırı kahve tüketimi nedeniyle vajinal biyomunu bozulabileceğini söylüyor. Bunun nedeni, kahvenin kafein içermesi ve aşırı dozun vücudun ve vajinanın pH seviyelerini bozabilmesidir. Aşırı kahve tüketimi aynı zamanda vajina iç tabakasına zarar vererek dehidrasyona yol açabilir.

ZERDEÇAL SUYUNUN TEHLİKESİ

Birçok insan kilo vermek, cildini parlatmak ve hatta bağışıklığı artırmak için zerdeçal suyuna veya zerdeçal çayına başvurur. Bunu düzenli ve aşırı yapmak zararlı olabilir. Uzmanlar, aşırı zerdeçal tüketiminin demir eksikliğine yol açabileceğini ve bunun da anemiye neden olabileceğini kabul ediyor. Bu da üreme sağlığını ve doğurganlığı engelleyebilir.

SİYAH ÇAYLA ARANIZA MESAFE KOYUN

Çay ayrıca kafein içerir ve aşırı tüketilmemelidir. Bir günde çok fazla çay içmeyi seviyorsanız, ishal veya dehidrasyon ile sonuçlanabilir. Sonuç? Vajinal kuruluk.

BİTKİSEL KARIŞIMLARI SORGULAYIN

Hindistan'da özellikle bitkisel karışımlar bir yaşam biçimidir. Karanfil, defne yaprağı, karabiber ve tarçın gibi baharatların kaynatılmasıyla yapılan geleneksel içecekler soğuk algınlığı ve öksürükten korunmak veya bağışıklığı artırmak için tüketilir. Ne yazık ki, doğası gereği sıcak oldukları için vajinal pH'ınızı etkileyebilirler. Vajinal sağlığınız için bunları tüketirken aşırıya kaçmayın!

GAZLI VE ŞEKERLİ İÇECEKLERDEN UZAK DURUN

Vajinal sağlığınız veya genel sağlığınız için çok fazla soğuk içecek veya yapay olarak tatlandırılmış gazlı içecekler metabolizmanız için iyi değildir. Zayıf bağırsak sağlığına sahip olmak vajinal enfeksiyona dönüşebilir ve libidoyu da engelleyebilir.



