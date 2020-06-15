Kilo vermek için kalori hesabı yaparak kısır döngüye girmeyin

Yazla birlikte zayıflamanın daha fazla gündeme gelmesi nedeniyle önerilerini paylaşan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, konu ile ilgili şunları söyledi: ZAYIFLAMADA REHBERİNİZ BESİNLERİN 'GLİSEMİK İNDEKSİ' DEĞERİ OLSUN Sağlığın en önemli parametrelerinden birinin dengeli seyreden kan şekeri olduğunu söyleyen Dr. Ümit Aktaş, “Kan şekerlerinin düzenli seyretmesini sağlayacak bir referans noktası oluşturmada kullanılan Glisemik indeks modelinden, sağlığını korumak isteyen herkes faydalanmalıdır. Bir yiyeceğin glisemik indeksi ne kadar yüksekse kan şekerini o kadar hızlı yükseltir. Hem glisemik indeksi düşük bir beslenme modeliniz olmalı hem de seçimlerinizi vitamin, mineral ve fitobesinler açısından zengin kaynaklardan yana yapmalısınız. Yani et, tavuk, yumurta gibi glisemik değeri 0 olan besinlere ağırlık verip baharatları, yeşillikleri, sebzeleri unutursanız yine kilo veremezsiniz! Çay şekerinin glisemik indeksi 59, beyaz ekmeğin 69, tam buğday ekmeğinin 72, kan şekerini jet hızıyla fırlatan saf glikozun ise 100’dür. Kilo vermek isteyenler kalori hesabı yapmayıp, besinlerin glisemik indeksi değerini rehber almalı” diye uyarıyor.

SAĞLIKLI YAĞ ZAYIFLAMAYA YARDIMCIDIR! Zayıflamak isteyenlerin sofralarından yağı eksik etmemesi gerektiğini söyleyen Dr. Ümit Aktaş, “Zeytinyağı, kuyruk yağı, tereyağı gibi sağlıklı yağlar bilinenin aksine zayıflamaya yardımcı olur. Yağ tok tutar, kaliteli ve yüksek enerji verir. Diyetinizden yağı çıkardıkça onun yerine daha çok karbonhidrat tüketmeye başlarsınız. Yağı kısıtladıkça, yağsız beslendikçe bırakın kilo vermeyi daha çok kilo alırsınız. Sağlıklı yağların yanına protein de eklediğinizde saatlerce acıkmaz, açlık atakları yaşamazsınız. Aynı zamanda sağlıklı yağlar birlikte yendikleri yiyeceklerin glisemik indeksini düşürürler. Bir yemeği bol tereyağı ile pişirdiğinizde o yemeğin glisemik yükü de azalır. Aynı yemeği yağsız yaptığınızda ise glisemik indeksi yükselir” diyor. YANLIŞ BİLİNENLER NELER? Light ürünlerin yağı alındığında glisemik indeksleri yükselir. Herkes light sütün daha sağlıklı olduğuna inanıyor. Bu sütlerin yağı azaldıkça şeker yoğunluğu artar. Dolayısıyla glisemik değerleri de yükselir. Portakalı bütün yediğinizde glisemik indeksi daha düşükken, suyunu sıkıp içtiğinizde ciddi oranda yükselir. Çünkü portakaldan lifi çıkardığınızda geriye bol bol şeker kalır.

Patates püresinin glisemik indeksi haşlanmış patatese göre daha yüksektir. Çünkü patates parçalanıp püre hâline gelince daha çabuk sindirilir. Dolayısıyla da kan şekerini daha hızlı yükseltir. Sık sık yemek yiyerek metabolizmanızın hızlandığı doğru bir bilgi değildir. Bilim böyle bir beslenme modelinin kilo vermeye faydası olmadığını gösteriyor. Tam aksine küçük öğünler şeklinde günde altı öğün yiyerek kilo vermez, aksine daha da kilo alırsınız. Böyle bir beslenme modeli olsa olsa vücudun devamlı insülin salgılamasına neden olur. Bu da hem daha çok acıkmanıza neden olur, hem de yağ yakmanızı zorlaştırır. Protein ve sağlıklı yağlar içeren üç öğün, kendinizi saatler boyunca tok hissetmeniz için yeterlidir. Tabağınızdakilerin ORAC Değeri Kaç? Antioksidan kapasiteleri yüksek olan besinlerin tüketilmesinin kilo verme sürecinde önemli rol oynadığını belirten Dr. Ümit Aktaş, “Modern yaşamda maruz kaldığımız toksinler hücrelere zarar veren başıboş oksijen moleküllerinin oluşmasına neden olur. Yaşlanmayı hızlandıran, hücresel faaliyetlerin bozulmasına neden olan bu tehdide karşı en iyi savunma hattınız antioksidanlardır. Besinleri antioksidan kapasitelerine göre değerlendirme metodu olan ORAC (Oksijen Radikal Absorbans Kapasitesi) ile kilo verme sürecinizde tükettiğiniz her besinin antioksidan değerini anlayabilirsiniz. Eğer sağlıklı kilo vermek istiyorsanız mutfağınızdan antioksidan değeri yüksek bu baharatları eksik etmeyin” diyor.

Antioksidan kapasitesi (ORAC değeri) en yüksek 10 besin: Sumak (706.250)

Kekik (kuru, 175.295)

Biberiye (kuru, 165.280)

Nane (kuru, 160.820)

Tarçın (toz, 131.420)

Zerdeçal (toz, 127.068)

Kuşburnu (96.150)

Fesleğen (kuru, 61.063)

Kimyon (50.372)

Zencefil (toz, 39.041) Bunlar da Önemli: • Susuzluğu açlıkla karıştırmayın: Susuz kaldığınızda sistem beyinden gelen sinyali yanlış algılayarak bunu açlıkla karıştırıyor.

• Stres kilo aldırır: Stresli olduğunuz zamanlarda daha çok yediğinizi, özellikle de tatlı, börek, çörek gibi besinler daha çok tüketilir. Kan şekerinin bu kadar uzun süre yüksek seyretmesi açlık atakları ve fazla kilolar anlamına geliyor.

• Tatlandırıcılar iştah açar: Sıfır kalori olduklarına, şeker içermediklerine bakmayın, vücut bunları tatlı olarak algıladığı için sisteme daha fazla insülin hormonu salınır ve açlık atakları kaçınılmaz olur. Kilo vermek isteyenlerin uyması gereken 7 altın kural; Ekmek ve tüm buğday ürünlerinden uzak durun.

Sağlıklı yağları artırın

Meyve tüketiminizi sınırlayın

Uykunuza özen gösterin

Egzersiz yapın

Magnezyum eksikliğine dikkat!

D vitamini rezervinizi dolu tutun