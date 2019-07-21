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Kilo vermek isterken hayatını kaybetti!

DÜNYA HABERLERİ  | 21.07.2019 15:55 | Son Güncelleme

Kuzey Karolina'da çocukluğunda yaşadığı istismar sonrası yemek bağımlısı olan Kelly Mason, Ağır Yaşamlar'ın en hüzünlü hikayelerinden biriyle akıllara kazındı. Acı sonla biten Kelly Mason'un hikayesi yürekleri dağladı.

Katıldığı programla hayatını yeniden şekillendireceğine inanan Kelly Manson, 155 kilo vermeyi başarsa da kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

17 ayda 155 kilo verdi

Yıllardır hareketsiz halde yaşayan Kelly, yerinden bile kalkmakta zorlanıyordu.Öyle ki 328 kiloyla programa dahil olan kadının yataktan çıkması için itfaiye ekiplerinden yardım alması gerekiyordu. Ailesinin ısrarı ile rehabilitasyon ve diyeti kabul eden Kelly, ameliyatının yapılmasından sonra 17 ayda toplam 155 kilo verdi.
Ancak Kelly'nin hikayesi hiç de iyi bitmedi. Kilo vermek için sınırlarını zorlayan Kelly, program devam ederken hayatını kaybetti.
Kelly Mason'ın ölüm nedeni kalp yetmezliği olarak açıklandı.
Kelly'nin ölümüne ilişkin açıklama yapan ailesi kalp krizini uyku sırasında geçirdiğini ve sabah uyandıklarında cansız bedeniyle karşılaştıklarını anlattı.

AĞIR YAŞAMLAR'IN BİLİNMEYEN YÜZÜ

AĞIR YAŞAMLAR'IN BİLİNMEYEN YÜZÜ
Televizyonda yayınladığı her ülkede dikkat çeken Ağır Yaşamlar'daki ölüm vakaları Kelly'nin kaybı ile 3'e yükseldi. Kelly ayrıca program devam ederken ölen ikinci kişi oldu.
Şubat ayında Sean Milliken de vücudundaki enfeksiyon nedeniyle yaşamını yitirmişti. Ağustos 2018'de ise 50 yaşındaki Lisa Fleming, nedeni belirsiz bir şekilde hayatını kaybetmişti.
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Anahtar Kelimeler:
kilo diyet

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