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Kilo vermek isteyen ancak veremeyenlerin sürekli yaptığı hata!

08.09.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilo vermek sağlık ve görünüş açısından kendinize yapacağınız en büyük iyiliklerden biridir. Sağlığınızı iyileştirmek için ilk yapmanı gereken adımlardan biri kilo vermektir. Ancak kilo vermek için disiplin ve istikrar gerekir. Aynı zamanda kulaktan dolma bilgilerle hareket etmemek gerekir. Uzmanlar kilo vermek isteyip bir türlü veremeyenlerin sürekli yaptığı hataları paylaştı.

Kilo vermek isteyen ancak veremeyenlerin sürekli yaptığı hata!

Kıyafet bulmamızı zorlaştıran, hareketimizi kısıtlayan, sağlığımızı olumsuz yönde etkileyen fazla kilolardan kurtulmak. Bunun için komşumuzun diyet listesini uygularız, sosyal medyada gördüğümüz çeşitli yöntemlere başvururuz ve başarısız oluruz. Sonra da “Ben neden kilo veremiyorum?” diye düşünüp ümitsizliğe kapılırız.

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Bu durumda yapmamız gereken ilk şey kilo kaybımızı engelleyen nedeni sorgulamak ve beslenmemizi bu nedene yönelik düzenlemektir. Diyetisyen Elif Kübra Bostancı, kilo vermek isteyip de veremeyenlerin sıklıkla yaptığı hataları sıraladı.

AŞIRI YEME VE HAREKETSİZ YAŞAM

Teorik olarak günlük harcadığınız enerjiyle, aldığınız enerji eşit olduğunda kilonuzu korursunuz. Günlük almanız gerekenden daha fazla enerji harcadığınızda ise kilo verirsiniz. Bunun için yaşınıza, boyunuza ve kilonuza uygun olarak gün içinde almanız gereken enerji miktarını belirlemeli ve buna yönelik bir beslenme programı oluşturmalısınız. Ayrıca gün içinde hareketinizi artırarak kalori açığı oluşturabilirsiniz. Dünya Sağlık Örgütü’nün önerisine göre haftada 150 dakikalık yürüyüşler sağlığınızı olumlu etkileyecek ve kilo kontrolünüze destek olacaktır.

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DENGESİZ BESLENME

İhtiyacımız olan enerjiyi almak dışında önemli bir nokta ise aldığınız enerji içeriğinin dengeli olmasıdır. Karbonhidrat ağırlıklı beslenme ve fast food tarzı beslenme aldığınız enerjinin kalitesini etkileyecek ve kilo kaybınızı engelleyecektir. Bunun için beslenmenizde her öğünde yeterli protein, sağlıklı yağ ve kompleks karbonhidratlara yer vererek dengeli bir menü oluşturmalısınız.

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HORMONAL NEDENLER

Tiroid bezinizin yavaş çalışması, insülin direnci, cinsiyet hormon fonksiyonlarındaki bozukluklar, menopoz gibi sebeplerle iştah artışı ve bazal metabolizma hızınızın yavaşlaması görülebilir. Bunlara bağlı olarak kilo artışı meydana gelebilir. Ayrıca tedavi amacıyla kullanılan hormon ilaçları, antidepresanlar ve nöroloji ilaçları da kilo artışına sebep olabilir.

VİTAMİN VE MİNERAL EKSİKLİĞİ

D vitamini, demir, B12 gibi vitamin ve minerallerde eksiklik olması metabolizmanızı etkileyerek kilo vermenizi yavaşlatabilir veya kilo alma nedeni olabilir. Bu sebeple altı ayda bir kan tahlili yaptırarak değerlerinizi kontrol ettirmeli ve sonuçlara göre doktor kontrolünde gerekli takviyeleri kullanmalısınız.

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ÇOK DÜŞÜK KALORİLİ DİYETLER

Kısa zamanda sonuca ulaşabilmek için çok düşük kalorili şok diyetler uygulamak kısa vadede kilo kaybı yaşatsa da kilo kaybının çoğunluğu sıvı ve kas kütlesinden olmaktadır. Ayrıca düşük kalorili beslenmek uzun dönemde metabolizma hızınızı yavaşlatarak kilo vermenizi yavaşlatacak, daha kolay kilo almanıza sebep olacaktır.

YETERSİZ SU TÜKETİMİ

Hem sağlıklı yaşamın hem de kilo kaybının olmazsa olmazı yeterli su tüketimidir. Vücudun sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için gün içinde tükettiğiniz çay, kahve dışında kilogram başına en az 30 ml su tüketmelisiniz. Gün içinde yeterli su tüketmemek hücrelerinizi susuz bırakacak ve yağ kaybetmenize engel olacaktır.

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DUYGUSAL YEME

Moraliniz bozuk olduğunda veya tok olduğunuzda bile canınız tatlı bir şeyler yemek istiyorsa dikkat! Duygusal açlıkla karşı karşıyasınız. Yapmanız gereken ilk şey 1 bardak su içip 30 dakika beklemek, sonrasında tekrar 1 bardak su içmek. Eğer hala yeme isteğiniz geçmediyse 15 adet çiğ kuruyemiş, 200 gr. yoğurt ve tarçınla birlikte kan şekeri dengenize katkıda bulunabilirsiniz.


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Anahtar Kelimeler:
kilo verme
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