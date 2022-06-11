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Kilo vermek isteyenler dikkat! Kahvaltı saatini düzenleyerek…

11.06.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilo vermek için birçok çeşitli yöntem deneniyor. Her geçen sene yeni bir yöntem ortaya çıkıyor. Daha hızlı kilo vermek adına sağlıklı beslenmek ve düzenli egzersiz yapmak gerekiyor. Uzmanlar daha hızlı kilo verilebilmesi için kahvaltı saatlerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Etkili kilo vermek için sabah 11’den önce kahvaltı yapılmaması gerektiğini söylediler.

Kilo vermek isteyenler dikkat! Kahvaltı saatini düzenleyerek…

Kahvaltı gün içerisinde daha zinde ve sağlıklı olabilmek için en önemli öğünlerden. Kilo vermek için kahvaltıda yenilen yiyecekler kadar kahvaltı saati de önem taşıyor. Genetik epidemiyoloji profesörü Tim Spector'a göre kilo vermeye çalışanların kahvaltı için birkaç saat beklemesi çok daha iyi. Çoğu insanın akşam yemeğini çok daha geç yemesi ve akşam 9 gibi yemek yemeyi bırakması gerekiyor. Etkili kilo verebilmek için yemek yeme saatlerini düzenleyerek 14 saatlik oruç tutmak için sabah 11’de kahvaltı yapmak gerekiyor.

ZAMAN KISITLAMALI BESLENMEK DAHA SAĞLIKLI GÖRÜLÜYOR

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Birkaç ay boyunca bu stratejiyi takip etmek, insanların 2 kg ile 5 kg arasında kilo vermesine yardımcı olabiliyor. Bilim adamları arasında 'zaman kısıtlamalı yemek' giderek daha sağlıklı olmanın ve kilo vermenin bir yolu olarak görülüyor.

BAĞIRSAKLARDAKİ MİKROPLARIN DİNLENMEYE İHTİYACI VAR

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Ancak Profesör Spector şunları söyledi: 'Günde 14 saat oruç tutmak, daha geç bir kahvaltı yapmak sağlıklı. Genel olarak aynı miktarda yemek yemek uzun vadede daha kolay. Aralıklı yemek yemek işe yarıyor çünkü bağırsaklarımızdaki mikropların bizim gibi sirkadiyen bir ritmi var ve dinlenmeye ihtiyaçları var.'

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