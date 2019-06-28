Kilo vermek isteyenler için: Sandaloz sakızı kürü

İshal kesici, yağ yakıcı, metabolizma hızlandırıcı ya da tütsü olarak kullanılan sandaloz sakızının vücuda girdiği andan itibaren yağ yakmaya başladığına inanılır. İştah kesici etkisi sayesinde yemek yeme isteğini durdurduğu iddia edilir.

Eğer kilo problemi yaşıyorsanız, doktorunuza danıştıktan sonra siz de bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Uygulama yöntemi ise şu şekildedir:

Çok fazla büyük olmamak şartı ile (fındık ya da nohut boyutu idealdir) sandaloz sakızını ezerek toz haline getirin. Bu işlemi çok sıcak bir ortamda yapmamalısınız çünkü sakız, sıcak ortamda hızlı bir şekilde eriyecek ve ezilmesi zorlaşacaktır.

Ezdiğiniz sakızı her sabaj aç karnına kısa süre çiğneyip yutun. Üzerine bir su bardağı ılık suyun içine ilave edilmiş 1 yemek kaşığı sirkeli suyu için. Yarım saat sonra kahvaltınızı yapabilirsiniz.

Bu konuda hiçbir bilimsel veri olmadığını hatırlatalım. Bu kürü uygulayanlar, diyet listelerine de dikkat ettikleri sürece kilo verdiklerini söylemektedirler.

Sandaloz sakızını günde 2 defa kullanabilirsiniz. Mide problemleri olanlar, hamileler ve emzirenler bu kürden uzak durmalıdır.

