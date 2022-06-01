Kilo vermek isteyip veremiyorsanız hemen elinizdekini bırakın! Kilo vermeye başlayacaksınız

Kilo vermek uzun bir süreçtir. Sağlıklı ve düzenli besleniyor, spor yapıyor, yeterince su içiyorsanız zamanla kilo vermeye başladığınızı göreceksiniz. Metabolizma hızlandıran besinlerden tüketirseniz daha hızlı kilo vermeye başlarsanız. Ancak fark etmeden metabolizmanızı yavaşlatan besinler yerseniz, kilo vermeniz de o kadar zorlaşacaktır!

Sağlıklı olduğunu düşündüğünüz bazı yiyecekler metabolizmanızı yavaşlatan ve kilo vermeyi engelleyen yiyecekler olabilir. Metabolizma ne kadar hızlı olursa, tüketilen gıdayı o kadar çok dönüştürür ve yaktığı kalori o kadar artar. Yavaş olduğunda ise daha fazla yağ depolar.

METABOLİZMAYI YAVAŞLATAN BESİNLER

Metabolizma hızı kişiye özgüdür ve genetik ve yaşam tarzıyla ilgili birçok bireysel faktöre bağlıdır. Genler, fiziksel durum, yaş ve diyet metabolizma hızına etki eder. Bazı gıdalar metabolizmayı güçlendirirken, bazıları ise onu yavaşlatır. İşte kilo vermeyi zorlaştıran besinler:

BEYAZ UN

Beyaz ekmek ve makarna tam tahıllardan çok daha lezzetli bir seçenek olsa da, beyaz unun daha fazla işlendiğini ve bu nedenle yapıldığı tahılların sahip olduğu tüm faydaları kaybettiğini bilmelisiniz.

Beyaz un oluşum sürecinde buğday tanelerinin lif ve antioksidanlar gibi en iyi özelliklerini kaybetmiş ve inanılmaz derecede düşük besin kalitesine sahip işlenmiş buğdaydır. Beyaz un çok az lif içerir veya hiç içermez, bu da bağırsak sağlığı ve metabolizma için yararlı olmadığı anlamına gelir. Ayrıca sindirimi yavaşlatır.

ALKOL

Alkol kilo alımına neden olur, ancak yalnızca yüksek kalorili oldukları için değil. Bazı bilimsel araştırmalara göre, alkolün metabolizma üzerinde yavaşlatıcı bir etkisi vardır. Ayrıca alkol, vücudun kalori yakma yeteneğini yüzde 73 oranında azaltabilir. Alkol aşırı oranda ve çok miktarda içildiğinde vücutta asetaldehit oluşur. Bu toksik madde, sindirim sistemine birçok iç uyarı sinyali gönderir. Ve vücut tüketilen kalorileri yakmak yerine, bu kimyasallardan kurtulmak için çalışmakla meşgul olur.

MEYVE SUYU

Bazı meyve sularının bazı gazlı içeceklerden daha fazla şeker içerebileceğini biliyor muydunuz? Çoğu meyve suyu şeker, kimyasallar, gıda boyaları ve aromalarla doludur. Satın aldığınız herhangi bir meyve suyunun içeriğini gerçekten okuduğunuzdan emin olun. Mısır şurubu, dekstroz, fruktoz, meyve suyu konsantresi, maltodekstrin, ham şeker ve esmer şeker gibi bileşenlere dikkat edin. Bunun yerine suya gerçek limon suyu sıkın ve metabolizmanızı hızlandırın.

MEYVE VE SEBZELERDEKİ PESTİSİTLER

Meyve ve sebzelerde kullanılan belirli ilaçların kilo alımına neden olabileceğini biliyor muydunuz? Araştırmalar, pestisitlerin metabolizmayı yavaşlatarak, kilo alımına neden olabileceğini gösteriyor. Meyve veya sebze satın aldığınızda, organik almaya çalışın. Ve her ürünü iyice yıkamayı unutmayın.

GAZLI İÇECEKLER

Birçok gazlı içecek, yüksek fruktozlu mısır şurubu ile tatlandırılır. Bu, yüksek düzeyde şeker içeren bir tatlandırıcıdır. Fruktoz, glikoz gibi metabolize edilmediği ve doğrudan enerjiye dönüştürülmediği için bu tatlandırıcının çok fazla tüketilmesi metabolizmayı yavaşlatabilir. Vücudun onu dönüştürmesi daha uzun sürer. Ayrıca araştırmalar, yüksek fruktozlu mısır şurubu ile tatlandırılmış içecekler ve metabolik bozukluklar arasında güçlü bir bağlantı olduğunu gösteriyor.

OMEGA 6 YAĞ ASİTLER

Omega 6 yağ asitleri chia tohumu, ceviz, somon ve benzerlerinde bulunan yağlardan elde edilebilen sağlıklı omega 3 yağ asitleri ile karıştırılmamalıdır. Omega 6 yağ asitleri obeziteyi tetikleyen besin maddelerinden biri olarak görülmektedir. Gıdalar eskiden dengeli omega 3 ve omega 6 yağ asitlerine sahipti, ancak günümüzde gıdaların aşırı işlenmesi, obeziteye neden olan çok daha yüksek miktarlarda omega 6 içermesine neden oluyor.

KIRMIZI ET

Kırmızı et, sindirim sisteminizde yaşayan iyi bakterilere zarar verebilecek, sindirim sorunlarına ve kilo alımına yol açabilecek maddelerle doludur. Çalışmalar, bağırsak florasına zarar veren kırmızı etin metabolizmayı da yavaşlatarak kilo alımını tetikleyebileceğini gösteriyor.



