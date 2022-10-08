Kilo vermek istiyorsanız yanınızdan asla ayırmayın! Her fırsatta yudum yudum için

Uzmanlar kilo vermenin en etkili yolunun yaşam tarzı değişiklikleri, yani sağlıklı beslenmek, daha az kalori tüketmek, yeterince uyumak ve düzenli egzersiz yapmak olduğu konusunda hemfikirdir. Bununla birlikte, yukarıda belirtilen içecekleri diyetinize dahil etmek, sizi daha tok tutarak, bazal metabolizma hızınızı artırarak ve iştahınızı bastırarak sonuçlarınızı daha da artırmanıza yardımcı olabilir.

Su, kilo vermek için en iyi seçeneklerden biridir. Su, kalorisiz olmasının yanı sıra fazla yemek yememeniz için sizi doldurur.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çayın metabolizmayı hızlandırabilecek iki bileşik olan kateşinler ve kafein içerir. Ayrıca, araştırmaların yağ yakmaya yardımcı olabileceğini ve dinlenirken kaç kalori yaktığınızı artırabileceğini gösteren kafein içerir.

SİYAH ÇAY

Yeşil çay gibi siyah çay da antioksidanlarla, özellikle de obezite riskinizi azaltan polifenollerle doludur. Örneğin, 2018 tarihli bir inceleme, çaydaki polifenollerin vücudunuzun yağları ve şekerleri ne kadar emdiğini azalttığını, böylece kalori alımınızı azalttığını ve kilo kaybını desteklediğini buldu.

KEFİR

Probiyotiklerin insülin direnci, iltihaplanma ve yağ depolamada oynadıkları rol nedeniyle kilo ve karın yağını azaltır.

SADE KAHVE

Kahve içmenin gün boyunca iştahı ve kalori alımını azalttığı, aynı zamanda istirahatte yaktığınız kaloriyi arttırdığı gösterilmiştir. Örneğin, 2020'de yapılan küçük bir araştırma, 24 hafta boyunca günde dört fincan kahve içmenin aşırı kilolu yetişkinlerde vücut yağında % 4 azalma ile ilişkili olduğunu buldu.

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesindeki aktif bileşen olan asetik asit metabolizmayı hızlandırır ve iştahı bastırır. Ek olarak, yiyeceklerin mideden boşalma hızını yavaşlatabilir ve böylece daha uzun süre tok kalmanızı sağlayabilir.

SEBZE SUYU

Yüksek lif içeriği nedeniyle sebze yemek her zaman tercih edilirken, sebze suyu kilo verme konusunda yine de olumlu bir etkiye sahip olabilir. Sebze suyu leptinde bir azalmayı tetikliyor gibi görünüyor. Leptin, kandaki seviyeleri çok yüksek olduğunda obezite ile bağlantılı yağ hücreleri tarafından salınan bir hormondur.

HİNDİSTAN CEVİZİ SUYU

Hindistan cevizi suyu, içecek seçeneklerinize eklemek için lezzetli, düşük kalorili, düşük karbonhidratlı bir ilavedir. C vitamini ve manganez gibi vitamin ve minerallerle doludur ve özellikle egzersiz için iyidir. Potasyum, sodyum ve magnezyum gibi elektrolitler sayesinde, sizi nemli tutmanın ve yenilenmiş hissetmenin harika bir yoludur.

GREYFURT SUYU

Tatlı ve ekşi bir içecek arıyorsanız, greyfurt suyu harika bir besin maddesidir. Greyfurt uzun zamandır kilo vermenin temel unsuru olarak kabul ediliyor ve bunun iyi bir nedeni var. Güçlü sağlık yararlarını artırır.



