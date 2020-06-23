Kilo Vermek İstiyorum! Nasıl Zayıflayabilirim?

Kilo verememe ve obezite sorunu dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de giderek yaygınlaşan bir problem haline geldi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan araştırmada obezite oranı erkeklerde %20,5, kadınlarda ise

%41 olarak belirlendi. Ülkemizde en sık Doğu Karadeniz Bölgesinde görülen obezite sorunu, çocuklardan yetişkinlere kadar herkeste görülebilmektedir. Aşırı kilo alımının birçok nedeni vardır. Siz de "kilo vermek istiyorum" diyorsanız öncelikle kilo almanıza neden olan etkeni öğrenmelisiniz.

Başlıca Kilo Alma Nedenleri

Kilo almaya neden olan başlıca sebepler:

Yanlış beslenme

Hareketsiz yaşam

Tiroit bezi yetmezliği

Yetersiz su tüketimi

Genetik faktörler

Hormonal bozukluklar

İnsülün direnci

Kansızlık

Yetersiz uyku

Menopoz

Kolestrol

Kabızlık problemi

Kilo almanız herhangi bir rahatsızlıktan kaynaklanmıyor, hareketsiz bir yaşam ya da yanlış beslenme alışkanlığından ileri geliyor ise yaşam şeklinizde yapacağınız ufak değişiklikler ile kilo verebilirsiniz.

Nasıl Kilo Verilir?

1. Yemekleri yavaş yiyin

Hızlı yemek yeme alışkanlığı kilo almayı etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Hızlı yemek yiyen bireylerde obezite, gastrit ve reflü gibi birçok rahatsızlık görülmektedir.

30 kadın üzerinde yapılan bir araştırmada:

Kadınlar, 15’i hızlı yemek yiyenler, 15’i de yavaş yemek yiyenler olmak üzere iki gruba bölünür.

hızlı yemek yiyenler, 15’i de yavaş yemek yiyenler olmak üzere iki gruba bölünür. Hızlı yemek yiyen kadınlar ortalama 645 kalori alırken yavaş yemek yiyenler 579 kalori almıştır.

alırken yavaş yemek yiyenler Ayrıca hızlı yemek yiyen kadınların yavaş yiyenlere göre daha çabuk acıktığı da gözlemlenmiştir.

Bu nedenle yemekleri yavaş tüketmek oldukça önemlidir. Yemekleri yavaş tüketmek için lokmaları küçük parçalar halinde yutmak ve kalorisi az bir sıvıdan yardım almak gereklidir. Ayrıca pilav, makarna gibi yiyecekler mutlaka çatalla yenmelidir. Bu sayede sofrada daha uzun süre kalınarak kilo almanın önüne geçilmeye başlanmış olur.