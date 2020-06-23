Kilo Vermek İstiyorum! Nasıl Zayıflayabilirim?

Kilo verememe ve obezite sorunu dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de giderek yaygınlaşan bir problem haline geldi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan araştırmada obezite oranı erkeklerde %20,5, kadınlarda ise
%41 olarak belirlendi. Ülkemizde en sık Doğu Karadeniz Bölgesinde görülen obezite sorunu, çocuklardan yetişkinlere kadar herkeste görülebilmektedir. Aşırı kilo alımının birçok nedeni vardır. Siz de "kilo vermek istiyorum" diyorsanız öncelikle kilo almanıza neden olan etkeni öğrenmelisiniz.
Kilo almaya neden olan başlıca sebepler:
Kilo almanız herhangi bir rahatsızlıktan kaynaklanmıyor, hareketsiz bir yaşam ya da yanlış beslenme alışkanlığından ileri geliyor ise yaşam şeklinizde yapacağınız ufak değişiklikler ile kilo verebilirsiniz.
Hızlı yemek yeme alışkanlığı kilo almayı etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Hızlı yemek yiyen bireylerde obezite, gastrit ve reflü gibi birçok rahatsızlık görülmektedir.
30 kadın üzerinde yapılan bir araştırmada:
Bu nedenle yemekleri yavaş tüketmek oldukça önemlidir. Yemekleri yavaş tüketmek için lokmaları küçük parçalar halinde yutmak ve kalorisi az bir sıvıdan yardım almak gereklidir. Ayrıca pilav, makarna gibi yiyecekler mutlaka çatalla yenmelidir. Bu sayede sofrada daha uzun süre kalınarak kilo almanın önüne geçilmeye başlanmış olur.
Zayıflamak isteyenler için her gün düzenli yürüyüş yapmak oldukça önemlidir. Çünkü yürüyüş tüm kasları çalıştırmakta ve metabolizmayı hızlandırmaktadır. Ayrıca kalp ve akciğer sağlığı için oldukça gerekli olan yürüyüş, vücudun en önemli ihtiyaçlarından biridir. Ortalama bir hızla yaklaşık olarak 1 saat yürüyüş yaparak günde 400 kalori verebilirsiniz. Bu ise düzenli yapıldığı ve beslenmeye dikkat edildiği takdirde ayda 3 kg vermeyi garanti eden bir durumdur.
Yürüyüş yapmanın diğer faydaları:
Uzmanlara göre, günümüzde obezitenin bu kadar yaygınlaşmasının nedenlerinden biri de merdiven çıkma alışkanlığından vazgeçmektir.
Merdiven çıkmanın faydaları:
Uzmanlara göre günde sadece 40-45 basamak merdiven çıkarsanız hiç diyet yapmasanız bile yılda en az
2 kilo verebilirsiniz. Günde 2 dakikalık süreyle merdiven çıkmak, kişiye yaklaşık 21 kalori yaktırmaktadır. Bu nedenle asansör kullanmayı bir an önce bırakarak sağlıklı ve kalıcı kilo vermeyi sağlayan merdiven çıkma alışkanlığını edinmelisiniz.
Yiyeceklerin içinde en zararlı olanı kuşkusuz fast-food gıdalardır.
Ülkemizde özellikle son 10 yıldır rağbet edilen bu yiyeceklerden bazıları:
Bu yiyeceklere lezzeti artırmak amaçlı hayvansal yağ katılmaktadır.
Hayvansal yağ ise:
Bu nedenle hemen kilo vermek istiyorum diyenler ilk olarak fast-food yiyecekleri hayatlarından çıkarmalıdırlar.
Düzensiz uyku metobolizmayı olumsuz etkileyen en önemli faktördür.
Belirli bir uyku düzeninin olmaması:
Uzmanlar günde en az 8-10 bardak su içmenin vücutta hayati fonksiyonların yerine getirilmesi için oldukça önemli olduğunu belirtmektedirler.
Vücudun %60-70’ini oluşturan su:
Kilo vermek istiyorum diyorsanız ilk olarak şekeri hayatınızdan çıkarmanız gerekmektedir. Çünkü şeker obeziteye ve diyabete neden olan en büyük faktördür. Vücudumuz fazla şekeri tolere edemez ve şeker vücutta birikerek sağlığı olumsuz yönde etkiler. Bel çevresinde yağlanmaya sebep olan şeker, aynı zamanda karaciğerin yağlanmasına da sebep olmaktadır. Özellikle beyaz şekerin vücut için hiçbir faydası yoktur. "Bir türlü kilo veremiyorum" diyorsanız belki de bu sorunun nedeni yine fazla şeker tüketimidir. Burada bahsedilen sadece toz şeker değildir. Aynı zamanda işlenmiş şeker adı verilen ve makarna, ekmek gibi gıdalarda bulunan gizli şeker de vardır. Bu sebeple hangi ürünlerde işlenmiş şeker olduğunu tespit etmek ve bu yiyecekleri tüketmekten kaçınmak zayıflamak için oldukça önemlidir.
İçinde şeker bulunan gıdalar ise:
Kilo vermek titizlik ve emek isteyen bir süreçtir. Bu süreçte yediğiniz, içtiğiniz her besini yazmak oldukça önemlidir. Çünkü günlük alınması gereken belirli bir kalori miktarı vardır. Bu miktarın aşılması kilo almaya sebep olmaktadır. Günlük alınması gereken kalori miktarı cinsiyete ve yaşa göre değişim göstermektedir.
Buna göre:
2000 kalori, erkekler 2400 kalori
1800 kalori, erkekler 2200 kalori besin almalıdırlar.
Kalori hesabı uzman kişiler tarafından yapılmaktadır. Ancak son zamanlarda akıllı telefonlardaki bazı uygulamalar da kalori hesabı yapmaktadır. Bu uygulamaları kullanarak yediğiniz besinlerin kaç kalori olduğunu da öğrenebilirsiniz.
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