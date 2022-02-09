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Kilo vermenizi kolaylaştıracak 5 alışkanlık

09.02.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilo vermek çok zor ve yorucu bir süreç olabiliyor. İnsanlar daha çok görsel olarak daha güzel görünmek için kilo vermek istiyorlar. Bunun için bir sürü farklı diyet programları uyguluyorlar. Fakat hem kilo hem de bilinçsizce yapılan diyetler sağlığımızı olumsuz yönde etkiliyor. Bilinçsiz yapılan diyetler yerine kilo vermenizde yardımcı olacak bu 5 alışkanlığı edinebilirsiniz.

Kilo vermenizi kolaylaştıracak 5 alışkanlık

Gün içerisinde yediklerinizin kilo almanız konusunda etkisi oldukça fazla. Yeme alışkanlıklarınız sağlıksız olduğunda vücudunuzda sağlıksız bir kilo artışı görünüyor. Bu kilolar görsel olarak hoş gözükmediği gibi birçok hastalığa da neden oluyor. İdeal kilonuza ulaşmak ve daha sağlıklı olmak adına gündelik alışkanlıklarınızı değiştirebilirsiniz. Aşağıda verilen 5 kolay alışkanlık ile kilo vermek çok daha kolay.

1- KALORİ HESABI YAPIN

Yediklerinizin ne kadar kalori içerdiğini bilmediğinizden bilinçsiz bir yemek düzeni, diyet programı uyguluyor olabilirsiniz. Kendinizi fazla sıkmadan yapacağınız kalori hesapları ile gündelik almanız gereken kalori hesabını bulabilirsiniz. Bu kalori hesabını aşmak kilo almanıza neden olmaktadır. Gündelik kalori hesabınıza yaklaşınca dikkatli yemek yiyerek kendinize daha bilinçli bir yemek düzeni oluşturabilirsiniz.

2- PAKETLERİN ARKASINI OKUYUN

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Paketlerin arkasını okumak kilolu veya zayıf herkesin edinmesi gereken bir alışkanlık olmalı. Paketlerin arkasını okuyarak yediklerinizin içerisinde nelerin yer aldığını görüp zararlı olanları tüketmekten kaçınabilirsiniz. Marketlerde yer alan diyet adı altındaki ürünlerin içerisinde bile birçok zararlı madde bulunmaktadır. Bunlar hakkında bilgilenmek kilo verme sürecinizi olumlu yönde etkileyecektir.

3- SABAHLARI LİMONLU SU

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Sabahları düzenli olarak kahvaltıdan önce içeceğiniz bir bardak limonlu su metabolizmanızı hızlandırır ve vücudunuzu toksinlerden arındırır. Düzenli olarak içeceğiniz bir bardak limonlu su ile kilo vermeniz çok daha kolaylaşacaktır.

4- EN AZ BİR ÖĞÜNE SALATA

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Salata diğer yiyeceklerin aksine hem midenizi rahatsız etmeyecek kadar hafif hem de daha tok tutan bir yiyecektir. İçerisinde bulunan vitamin ve mineraller kilo verme sürecinizde bağışıklığınızı sağlam tutup size katkı sağlayacaktır.

5- YEŞİL ÇAY

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Yeşil çay içmek bilindiği gibi vücudun toksinlerden arınmasında ve ödem atmasında oldukça büyük bir yardımcıdır. Öğün aralarında ve sabah aç karına tüketildiğinde ise sindiriminizi de rahatlatacaktır. Yeşil çayın tadından hoşlanmayanlar tercihlerine göre içerisine çubuk tarçın veya birkaç damla limon ekleyebilirler. Yeşil çay içenlerin dikkat etmesi gereken önemli nokta yeşil çayın içerdiği kafeinden dolayı günde 3 fincandan fazla içmemeleri gerektiğidir.

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