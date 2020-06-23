Kilo Vermenizi Sağlayacak 5 Doğal Zayıflama Kürü

Hemen herkes zayıf ve fit görünmek ister. Çoğunluk da bu uğurda pek çok kür, zayıflama çayı ya da diyet uygulamalarıyla istediği beden ölçülerine ulaşabilmenin hayalini kurar. Vücut tipi ve genetik yapı tabii ki kilo verme üzerinde oldukça etkili faktörlerdir. Kimi insanlar kilolarından su içsem bile yarıyor diye yakınır, zayıflayabilmek için mutlaka bir diyet uygulamaları gerekir. Kimileri ise bazı sağlık sorunları sebebiyle kilo veremez, bu yüzden öncelikle kilo vermeye engel olan sağlık problemi araştırılmalıdır.
Tabii ki güzel ve zayıf görünmek için uygulanabilecek pek çok yöntem mevcut olsa da bu yöntemlerin uygulanmasından önce mutlaka bir hekime danışılmalıdır. Mümkünse bir beslenme ve diyet uzmanından yardım almak da kilo verme sürecinin daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olur. Herkesin bünyesinin farklı olması sebebiyle birinde işi yarayan bir yöntemin başka birine etkisi olmayabilir. Bu yüzden yardım almak işleri kolaylaştırır.
Peki doğal yöntemlerle, evde uygulanabilecek kürlerle zayıflamak mümkün mü? Tabii ki bu konuda kararlıysanız ve vücudunuzun bir değişime ihtiyacı olduğu düşünüyorsanız kilo vermek için kürlerden faydalanabilirsiniz. Kilo verme konusunda oldukça etkili olan kürlerin faydasını görmek için ise yalnızca iki şeye ihtiyaç var; istek ve istikrar.
Ayda 7 kilo vermeye ve yağ yakmaya yardımcı olan tilya çayı kürü, zayıflamaya yardımcı olan **en etkili kürler arasındadır ve oldukça popülerdir.
** Etkisi de pek çok kişi tarafından deneyimlenip onaylanmıştır.
Kür için gereken malzemeler:
10-12 adet)
2 tutam)
altın otu
Yapılışı ve uygulanışı:
- Öncelikle 3 su bardağı suyu kaynatın ve içerisine 10 gram kuşburnu,
10 gram ıhlamur ve 5 gram altın otunu atın ve 7-8 dakika kadar birlikte kaynatın.
- Kaynama işlemi bittikten sonra bir kenara alın, ılınmasını bekleyin ve ılındıktan sonra tüketin.
- Bu kürü hazırlamak oldukça kolay ve pratiktir.
- Dikkate alınması gereken en önemli nokta ise bu kürün 5-6 saat içerisinde tüketilmesi gerektiğidir.
- Ancak tüm çayı tek seferde de içmeyin.
- Saatlere bölerek içmeniz çok daha uygun olacaktır.
- Yani bir kısmını öğleden evvel bir kısmını da öğleden sonra tüketebilirsiniz.
- Bu kürü mutlaka aç karnına için ve küre 1 ay boyunca devam edin.
- 1 ay sonrasında eğer dilediğiniz kiloya ulaşamazsanız bir müddet daha devam edebilirsiniz.
- Tilya çayı kürü sayesinde ayda 7-8 kilo verebilirsiniz. Ancak tabii çayın etkisi bünyeden bünyeye farklılık gösterebilir.
- Kimilerinin 1 ayda sadece
3-4 kilo vermesini sağlayabilir.
- Tilya çayı kürünü uygularken beslenme düzeninize aynen devam edebilirsiniz.
- Ayrıca bu kür emziren annelerin kullanımı için de uygundur.
2. Maydanoz, limon ve sarımsak kürü
Kür için gereken malzemeler:
-
2 çorba kaşığı limon suyu
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15-16 dal maydanoz
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1 büyük diş
sarımsak
Yapılışı ve uygulanışı:
- Öncelikle saplarıyla beraber 15-16 dal maydanozu, limon suyunu, yarım bardak suyu ve
1 diş sarımsağı birlikte blenderdan geçirin.
- Bu kürü sabahları kahvaltı yapmadan 15 dakika önce için.
- Ancak kür 3 gün sarımsaklı,
3 gün sarımsaksız ve 3 gün sarımsaklı olacak şekilde 9 günlük bir kür şeklinde uygulanır.
- Eğer isterseniz 9 günün sonunda 3 gün ara verip bir 9 gün daha küre devam edebilirsiniz.
- Dilerseniz 4 ayda bir bu kürü tekrarlayabilirsiniz.
- Bu kür aynı zamanda doğal bir antibiyotik niteliğindedir.
3. Lahana kürü
Kür için gereken malzemeler:
- Bir tane iri beyaz lahana
- Bir demet taze maydanoz
- Birkaç tane limon
- Yarım litre su
Yapılışı ve uygulanışı:
- Bir tencere içerisine yarım litre suyu koyun ve kaynatın.
- Su kaynadıktan sonra içerisine dört tane lahana yaprağını 3-4 parçaya bölerek atın.
- Tencerenin kapağını kapatın, ocağın altını kısın ve 3-4 dakika daha kaynatın.
- Kaynama işlemi bittikten sonra hazırladığınız karışımın içerisine 25 tane maydanozu yaprakları ve sapı ile birlikte atın ve güzelce karıştırın.
- Kapağını kapatıp kısık ateşte 2 dakika kadar daha kaynatın.
- Kaynama tamamlandıktan sonra ocağın altını kapatın ve karışımın bir miktar soğumasını bekleyin.
- Ilındıktan sonra süzün ve suyunu cam kavanoza koyun.
- Hazırlamış olduğunuz bu suyu içerisine iki yemek kaşığı limon suyu sıkarak günde iki veya üç defa aç karnına için.
- Limon suyunu lahana suyunun sadece içeceğiniz kadarına dökün, karışımın geri kalan kısmına dökmeyin.
- Dilerseniz öğünlerden iki saat kadar sonra tok karnına da tüketebilirsiniz.
Kür için gereken malzemeler:
- Yarım limonun suyu
-
3 çorba kaşığı yarım yağlı yoğurt
- Yarım tatlı kaşığı pul biber
Yapılışı ve uygulanışı:
- Tüm malzemeleri geniş bir kabın içerisine alın ve birbirine iyice yedirerek karıştırın.
- Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz.
- Bu kür özellikle göbek eritmek için kullanılan etkili bir kürdür.
- Geceleri yatmadan 3 saat önce tüketmek kürün etkinliği açısından önemlidir.
- Ayrıca bu karışımı tükettikten sonra başka bir yiyecek tüketmemeye de özen gösterin.
- Gün içerisinde ve yatana kadar küçük yudumlarla 4-5 bardak su tüketmek de yağ yakımını hızlandıracaktır.
- Su dışında başka herhangi bir içecek tüketmeyin.
- Haftanın 2 günü uygulayacağınız bu kürü
2 hafta boyunca düzenli şekilde yaparsanız kısa sürede etkisini hissedebilirsiniz.
5. Soğan kürü
Soğan Kür için gereken malzemeler:
soğan
Yapılışı ve uygulanışı:
- Öncelikle 2 bardak suyu bir tencerede kaynatın.
- Su kaynamaya devam ederken kuru soğanın kabuklarını soyup 4 parçaya ayırın.
- Su kaynadıktan sonra 4 eşit parçaya ayırdığınız soğanı suyun içerisine atın ve tencerenin kapağını kapatın.
- Suyun taşmasını önlemek için ocağın altını kısın ve suyu bu şekilde 5 dakika kadar daha kaynatın.
- Kaynama işlemi bittikten sonra tencereyi ocaktan alın ve suyun ılınmasını bekleyin.
- Ilındıktan sonra kullanıma hazır olan bu kürü yemeklerden 10 dakika önce aç karnına tüketebilirsiniz.
Ancak unutmayın:
- Bu kürü yalnızca yılda 3 defa uygulayabilirsiniz.
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15 gün boyunca uygulayacağınız bu kürü her gün taze olarak hazırlamalı ve
15 günün sonunda mutlaka bırakmalısınız.
- Daha fazla devam ettiğiniz takdirde hem fayda göremezsiniz hem de sağlığınız açısından riskli durumlar meydana gelebilir.
- Bu zayıflama kürlerinin her birini uygulamadan önce hekiminize danışmanız da yararınıza olacaktır.
Faydalandığımız Kaynaklar:
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