Kilogramın tanımı değişiyor

Araştırmacılar, Paris'te yapılacak Ağırlık ve Ölçüler üzerine Genel Konferans'ta kilogramı artık bu külçeyle değil, elektrik akımlarıyla tanımlamayı oylayacak.

Ancak İngiltere Ulusal Fizik Laboratuarı'ndan (NPL) Purdey Williams gibi uzmanlar, değişiklik konusunda farklı duygulara sahip.

Williams, "Bu projede uzun süre yer almadım ama kilograma garip bir bağlılık hissediyorum. Değişiklik konusunda biraz üzgünüm. Ancak, önemli bir adım ve yeni sistem çok daha iyi çalışacak. Gerçekten çok heyecan verici bir an ve sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

DEĞİŞİKLİK NEDEN YAPILIYOR?

Büyük K, 1889'dan bu yana uluslararası ölçüm sisteminin yapı taşlarından biri. Birkaç kopyası da var.

Ancak kilogramın başlıca tanımının günleri sayılı. Yıllar boyunca yaşanan bozulma nedeniyle ağırlığı değişti. Kilogramın tanımı çok önemli, çünkü tüm diğer ağırlıklar ona göre ayarlanıyor.

İlaç geliştirme, nanoteknoloji ve hassas mühendislik çağında doğru ölçümler büyük önem taşıyor ve ölçüm sistemlerini koruyan ve bakımını yapan uzmanlar Büyük K'dan vazgeçme zamanının geldiğini söylüyor.