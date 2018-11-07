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Kilolarca uyuşturucuyla yakalanan sanıklar suçlamaları reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 10:18 | Son Güncelleme

Kilolarca uyuşturucuyla yakalanan sanıklar suçlamaları reddetti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen ikisi tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanıklar Ahmet Cevdet Önce (44) ve Cüneyt Önce (41) ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

İddiaları kabul etmeyen sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri süren Ahmet Cevdet Önce, "Benim bu işle hiçbir alakam yok. Uyuşturucu satmadım. Masumum, beraatimi talep ediyorum." dedi.

İddia makamı mütalaasında, ikisi tutuklu 4 sanığın "Zincirleme olarak uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı karar için 13 Kasım'a erteledi.

Ocak ayında emniyet güçlerince takibe alınan 4 şüpheli, 7 Ocak'ta 5 kilogram esrar ve 783 adet uyuşturucu hapla yakalanmış, şüphelilerden ikisi mahkemece tutuklanmış, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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dava Eskişehir uyuşturucu

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